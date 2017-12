Por SMS, Bahia oficializa retorno do técnico Guto Ferreira

O bom filho à casa torna: o Bahia oficializou nesta terça-feira por meio de SMS para os sócios do clube o retorno do técnico Guto Ferreira, principal responsável pelo acesso do time à Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado. O contrato é válido até o fim de 2018.

Além do treinador, os auxiliares André Luis e Alexandre Faganello e o preparador físico Juninho retornam ao clube. Guto treinou o Bahia por 11 meses, até aceitar a proposta para dirigir o Internacional na Série B deste ano, mas acabou sendo demitido após quase seis meses no clube gaúcho.

Na primeira passagem foram 56 jogos, com 30 vitórias, 15 empates e 11 derrotas, levando a um aproveitamento de pouco mais de 62%. Além do acesso à primeira divisão nacional, Guto Ferreira levou o time à conquista da Copa do Nordeste deste ano. O treinador de 52 anos coleciona passagens por Criciúma, Portuguesa, Chapecoense e Ponte Preta em duas oportunidades.