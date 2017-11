Após tropeço em casa, Inter anuncia saída de Guto Ferreira

O Internacional anunciou a demissão do técnico Guto Ferreira após o empate por 1 a 1 do Colorado contra o Vila Nova, neste sábado, no Beira-Rio. O resultado adiou o acesso dos gaúchos à elite e levou à queda do treinador.

Na coletiva após o duelo, o vice de futebol, Roberto Melo, fez o anúncio oficial. “Comunico a todos que, a partir de hoje, eu, o presidente e o conselho de gestão, faremos uma troca no comando técnico. O Guto e sua comissão técnica deixam o Internacional”, declarou.

No comunicado oficial feito por meio de suas redes sociais, o clube agradeceu os serviços prestados e divulgou também as saídas do preparador físico Juninho e dos auxiliares técnicos André Luís e Alexandre Faganello.

Guto deixa o Internacional com 60% de aproveitamento em 33 jogos. Foram 17 vitórias, nove empates e apenas sete derrotas. Porém, após quatro partidas sem conseguir vencer na Série B, a direção decidiu dispensar o treinador.

Com 64 pontos, o Inter segue muito perto de voltar à Série A, dependendo apenas de um empate contra o Oeste na próxima terça-feira, em Barueri.