Enderson critica arbitragem: “Precisam ter um pouco de noção”

Na noite deste sábado, o Bahia empatou por 2 a 2 com o Grêmio, na Arena do Grêmio, pela 28ª rodada do Brasileiro Série A. Depois de saírem atrás, os gaúchos chegaram ao gol de empate no final da partida, aos 40 minutos do segundo, em cobrança de pênalti de Jael. O lance da penalidade gerou muita polêmica. O treinador Enderson Moreira criticou duramente a arbitragem.

“Os caras que apitam o jogo precisam ter um pouco de noção. Igual ao lance do Marinho houve uns dois ou três a nosso favor do lado de lá. Estou muito chateado. Não sei a quem falar. Ele amarelou nosso time todo. Nunca vi um árbitro que põe o dedo em riste aos jogadores. Cadê a educação dele. Ele é um cara que tem que manter a ordem e é o primeiro a provocar desordem. Ele não está preparado emocionalmente para aptar um jogo de Série A. A gente vê, um jogo atrás do outro, e não é só com o Bahia, os caras apitando olhando muito a camisa e o local onde estão apitando. Isso faz com que a gente possa acreditar pouco que haja algum tipo de solução”, afirmou Enderson, em entrevista coletiva.

O Bahia ocupa a 14ª posição do Brasileirão, com 31 pontos, e está a apenas 1 ponto do Vasco, primeira equipe na zona de rebaixamento. Apesar de não conseguir o resultado positivo, o técnico valorizou o empenho do grupo.

“O Grêmio é uma das melhores equipes das Américas e viemos aqui, neutralizamos eles onde são fortes, fechando os lados do campo e deixando eles trabalhar a bola apenas longe do gol. Demos poucas oportunidades a eles, mesmo com um atleta a menos por quase todo o segundo tempo. Tenho que enaltecer muito a disposição de todos os nossos atletas. Somos o time do Brasil que mais jogou esse ano e nos mantemos atuando com competitividade e empenho”, finalizou Enderson Moreira.

Na próxima rodada, o Tricolor de Aço entra em campo contra o Paraná, no dia 13 de outubro, sábado, em Pituaçu, às 21h (de Brasília), pela 29ª rodada.