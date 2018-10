Grêmio busca empate nos minutos finais diante do Bahia com um a menos

O Grêmio foi guerreiro na noite deste sábado. Jogando em casa, na Arena Grêmio, a equipe gaúcha viu o Bahia abrir 2 a 0 e segurar o resultado, mesmo com um jogador a menos, até os 38 minutos do segundo tempo. No entanto, com dois gols relâmpagos, o Tricolor Gaúcho buscou o resultado nos minutos finais e conseguiu o empate por 2 a 2, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Bahia marcou logo aos três minutos de partida com Élber aproveitando a bola dentro da área. Numa jogada parecida, o mesmo Élber ampliou a vantagem aos 21 minutos do segundo tempo. Aos 38 Juninho Capixaba descontou para o Grêmio, que chegou ao empate com Jael cobrando pênalti aos 40 minutos.

Apesar do empate nos minutos finais, o torcedor gremista teve duas más notícias durante a partida. Principal jogador do clube nesta temporada, Everton precisou ser substituído ainda no primeiro tempo devido a uma lesão, assim como o goleiro Marcelo Grohe.

Com o empate, o Grêmio chega aos 51 pontos conquistados, porém permanece na quinta colocação. Já o Bahia, chega aos 31, permanecendo na 14ª posição e somo agora um ponto de vantagem em relação a zona do rebaixamento.

O jogo – Jogando diante de sua torcida, o Grêmio entrou em campo claramente com a estratégia de pressionar o adversário nos primeiros minutos. No entanto, a equipe da casa foi surpreendida e logo aos três minutos, o volante Nilton subiu mais que todo mundo numa cobrança de lateral jogada na área e desviou a bola para Élber, sozinho na segunda trave, apenas empurrar para a rede e abrir o placar para o Bahia.

Com o gol nos primeiros minutos, a estratégia de pressão gremista foi intensificada. No entanto, a maior posse de bola não conseguia ser traduzida em chances de gol em favor da equipe mandante. Nas poucas chances criadas, o jogador sempre aparecia em posição irregular no momento da finalização.

Foi o que aconteceu aos 23 minutos, quando Geromel desviou a cobrança de falta feita por Luan e encontrou Cícero dentro da área, que desviou para o fundo do gol. No entanto, a arbitragem viu, acertadamente, a posição irregular do meio-campista gremista.

Para piorar a situação do Tricolor Gaúcho, que encontrava muitas dificuldades para criar chances claras de gol, a equipe viu um de seus principais destaques, o atacante Everton, sentir um desconforto na coxa direita e pedir para ser substituído nos minutos finais do primeiro tempo. No intervalo foi a vez de Marcelo Grohe pedir para ser substituído e deu lugar para o goleiro Paulo Victor.

Na segunda etapa o Grêmio buscou pressionar ainda mais o Bahia em busca do gol de empate. Aos três minutos, Luan cobrou uma falta com perigo e por pouco não igualou a partida. Quatro minutos mais tarde, novamente Luan finalizou de fora da área, porém novamente Douglas fez a defesa.

Aos 10 minutos do segundo tempo o Grêmio recebeu a primeira boa notícia da noite. Isso porque o zagueiro Jackson acabou cometendo uma falta dura no ala Juninho Capixaba e recebeu o seu segundo cartão amarelo, sendo expulso do jogo.

No entanto, as boas notícias para o Grêmio duraram pouco já que aos 21 minutos Zé Rafael tentou um raro ataque para o Bahia pelo esquerdo e encontrou Élber livre dentro da área. O atacante novamente só teve o trabalho de empurrar para a rede e ampliou a vantagem para o Bahia com o seu segundo gol na partida.

Após o segundo gol do Tricolor Baiano a pressão gremista se intensificou ainda mais. No entanto, o Bahia vinha conseguindo se defender bem e administrar a vantagem. Porém aos 38 minutos, Alisson lançou Juninho Capixaba livre dentro da área. O ala conseguiu o domínio e apenas tirou do goleiro para diminuir a vantagem.

O Grêmio foi pra cima e conseguiu um pênalti dois minutos depois de ter marcado o seu primeiro gol. Marinho passou bem pela defesa pela ponta direita e foi derrubado dentro da área. O centroavante Jael cobrou com categoria e empatou o duelo aos 40 minutos.

A equipe gaúcha por pouco não chegou a virada com Jael, que subiu mais que todo mundo e cabeceou firme, porém Douglas fez a defesa. No último lance, foi a vez do Bahia ter a última chance de alterar o placar com Zé Rafael cobrando falta, porém Paulo Victor fez a defesa.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X BAHIA

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS

Data: 06 de Outubro (Sábado)

Horário: 21h00 (de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Cartões amarelos: Kannemann (Grêmio); Ramires, Jackson, Gilberto e Nino Paraíba (Bahia)

Cartão vermelho: Jackson (Bahia)

Gols: GRÊMIO: Juninho Capixaba, aos 38 minutos e Jael, de pênalti, aos 40, do segundo tempo; BAHIA: Élber, aos 3 minutos do primeiro tempo e aos 21 do segundo tempo

Grêmio: Marcelo Grohe (Paulo Victor), Leonardo Gomes, Geromel, Kannemann e Juninho Capixaba, Maicon (André), Cícero, Luan e Alisson, Everton (Marinho) e Jael

Técnico: Renato Gaúcho

Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Jackson e Léo; Gregore, Nilton (Elton), Ramires (Ignácio) e Zé Rafael; Élber e Gilberto (Edigar Junio)

Técnico: Enderson Moreira