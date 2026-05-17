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Bahia empata com o Grêmio pelo Brasileirão e vê jejum aumentar

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Fotos: Rafael Rodrigues/EC Bahia
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 17/05/2026 às 18:14

O Bahia empatou por 1 a 1 com o Grêmio na noite deste domingo, na Arena Fonte Nova, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o time mandante completou o sétimo jogo consecutivo de jejum.

Situação do confronto

Com 23 pontos, o Bahia aparece no sétimo lugar da tabela de classificação. Já o Grêmio, com 18 pontos, figura no 15º posto, ameaçado pela zona de rebaixamento.

📝RESUMO DO JOGO

🔵🔴 BAHIA 1 x 1 GRÊMIO🔵⚫

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro | Rodada 16
🏟️ Local: Arena Fonte Nova, Salvador
📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Viery, aos 17' do 2ºT (Grêmio)
  • ⚽ Sanabria, aos 28' do 2ºT (Bahia)

Como foi o jogo?

O Bahia deu trabalho a Weverton, mas foi o Grêmio que inaugurou o marcador. Aos 17 minutos do segundo tempo, Pedro Gabriel cobrou escanteio na primeira trave e o jovem Viery cabeceou firme, sem chances para Léo Vieira.

O Bahia chegou ao empate aos 28 minutos. Rodrigo Nestor percebeu a passagem pela lateral de Iago, que cruzou na medida para Sanabria finalizar alto e encerrar o placar.

Próximos jogos

Bahia

  • Coritiba x Bahia| 17ª rodada do Camp. Brasileiro
  • Data e hora: 17/5 (segunda-feira), às 20h (de Brasília)
  • Local: Couto Pereira, em Curitiba

Grêmio

  • Grêmio x Palestino | 5ª rodada da Sul-Americana
  • Data e hora: 20/5 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

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