Bahia empata com o Grêmio pelo Brasileirão e vê jejum aumentar

O Bahia empatou por 1 a 1 com o Grêmio na noite deste domingo, na Arena Fonte Nova, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o time mandante completou o sétimo jogo consecutivo de jejum.
Situação do confronto
Com 23 pontos, o Bahia aparece no sétimo lugar da tabela de classificação. Já o Grêmio, com 18 pontos, figura no 15º posto, ameaçado pela zona de rebaixamento.
📝RESUMO DO JOGO
🔵🔴 BAHIA 1 x 1 GRÊMIO🔵⚫
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro | Rodada 16
🏟️ Local: Arena Fonte Nova, Salvador
📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Viery, aos 17' do 2ºT (Grêmio)
- ⚽ Sanabria, aos 28' do 2ºT (Bahia)
Como foi o jogo?
O Bahia deu trabalho a Weverton, mas foi o Grêmio que inaugurou o marcador. Aos 17 minutos do segundo tempo, Pedro Gabriel cobrou escanteio na primeira trave e o jovem Viery cabeceou firme, sem chances para Léo Vieira.
O Bahia chegou ao empate aos 28 minutos. Rodrigo Nestor percebeu a passagem pela lateral de Iago, que cruzou na medida para Sanabria finalizar alto e encerrar o placar.
Próximos jogos
Bahia
- Coritiba x Bahia| 17ª rodada do Camp. Brasileiro
- Data e hora: 17/5 (segunda-feira), às 20h (de Brasília)
- Local: Couto Pereira, em Curitiba
Grêmio
- Grêmio x Palestino | 5ª rodada da Sul-Americana
- Data e hora: 20/5 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre
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