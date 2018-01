Bahia confirma lateral João Pedro como mais um reforço para 2018

O mercado da bola anda movimentado para o Bahia. Depois de confirmar cinco reforços nos últimos dias, o Tricolor Baiano acertou nesta sexta-feira com o lateral direito João Pedro por empréstimo até o final do ano. O atleta ainda pertence ao Palmeiras, que reforçou o setor no elenco de Roger Machado com Marcos Rocha.

Como já vem sendo habitual no clube, a notícia veio em primeira mão para os sócios através de SMS. Além de jogar como lateral, o jogador pode atuar como atacante pelo lado do campo.

Revelado pelo Palmeiras em 2014, João Pedro esteve na Chapecoense no ano passado, onde disputou a Libertadores pela equipe catarinense, fazendo 29 jogos e marcando um gol.

O lateral é o sexto reforço do Bahia para 2018. O meia Élber; os volantes Nilton e Elton e os laterais Nino Paraíba e Léo são as outras contratações do Esquadrão de Aço que disputará o Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro neste ano. A estreia na temporada será contra o Botafogo-PB, na Fonte Nova no dia próximo dia 17.