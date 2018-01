Palmeiras apresenta ex-rivais Diogo Barbosa e Marcos Rocha

O problema nas laterais do Palmeiras está resolvido. Nesta sexta-feira, os dois prováveis novos titulares das alas alviverdes e ex-rivais, Diogo Barbosa e Marcos Rocha, foram apresentados oficialmente como reforços da equipe de Roger Machado e receberam o uniforme do novo clube das mãos do diretor de futebol Alexandre Mattos.

Em 2017, ambos se enfrentaram em cinco oportunidades, sendo dois triunfos para cada lado e um empate. Na primeira vitória do Galo, pelo Campeonato Mineiro, Marcos Rocha chegou a tirar sarro do rival. Já na conquista da Copa do Brasil, Diogo Barbosa respondeu em vídeo chamando torcedores alvinegros de “frangas”. Hoje, ambos sentaram lado a lado em sua apresentação.

“Tudo resolvido, falamos sobre isto (rivalidade) lá dentro. Faz parte, no campo cada um defendia seu clube da melhor maneira possível e em clássico não tinha amizade, era pancadaria (risos). Ano passado eu fui melhor…”, afirmou Marcos Rocha. “Será? Você ganhou o Mineiro, eu ganhei a Copa do Brasil (risos)”, respondeu Diogo Barbosa. “Em clássicos eu fui melhor (risos)”, retrucou o ex-atleticano. “”Eu em títulos (risos)”, finalizou o ex-cruzeirense.

Aos 25 anos de idade, Diogo Barbosa veio do Cruzeiro por R$ 6 milhões – equivalentes a 25% do jogador (o restante ainda poderá ser adquirido) – e assinou contrato com o Palmeiras até o final de 2022. No Alviverde, o atleta fará parte de uma reformulação em sua posição, que perdeu Egídio e Zé Roberto ao final do ano passado, e terá o ex-cruzeirense, além de Victor Luis na função em 2018.

Marcos Rocha, de 29 anos, chega à Academia de Futebol por empréstimo de uma temporada, com valor de compra pré-fixado, em negociação que envolveu a ida de Róger Guedes para o Atlético-MG pelas mesmas condições. O experiente lateral terá como principal concorrente Mayke, que também está emprestado ao clube até o final de 2018, mas vindo do Cruzeiro. Fabiano, outra opção, deve ser negociado pelo Verdão, enquanto Jean passará a atuar mais como volante.

“Desde que surgiu o interesse do Palmeiras não pensei duas vezes. Será um ano importante, sair de casa foi um pouco difícil, são 12 anos de história do Atlético-MG, sendo campeão. Agora vou começar outra história. Vejo uma equipe ambiciosa, com jogadores de qualidade, com intenção de fazer história. Quero colocar meu nome na história do Palmeiras”, afirmou.

As entrevistas desta quinta-feira encerram o ciclo de apresentações dos reforços do Palmeiras para 2018. Antes da dupla, Lucas Lima (Santos), Emerson Santos (Botafogo) e Weverton (Atlético-PR) já vestiram a camisa alviverde oficialmente.

Às 19h30 (de Brasília) do próximo dia 18 de janeiro, o reforçado time comandado pelo técnico Roger Machado entra em campo para encarar o Santo André, no Estádio Palestra Itália, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Ferroviária e Novorizontino completam o grupo C do Estadual.