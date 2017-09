Palmeiras empresta zagueiro Thiago Martins para o Bahia

O Esporte Clube Bahia anunciou, nesta quarta-feira, a contratação por empréstimo do zagueiro Thiago Martins, que pertence ao Palmeiras, até o final de dezembro. O jogador de 22 anos tem contrato até o fim de 2018 com a equipe paulista.

Thiago Martins está retornando de lesão. Como rompeu o ligamento do joelho esquerdo no começo do ano, o jovem formado no Mogi Mirim não disputou nenhuma partida nesta temporada. Pelo Verdão, ele soma quatro gols em 35 jogos como titular. Ele participou da campanha do título do Brasileirão de 2016.

Leia mais: Jean pede atenção para partida contra o lanterna Atlético-GO

O zagueiro, que teve passagem pelo Paysandu em 2015, irá reencontrar alguns ex-companheiros do Palmeiras. Entre eles estão o zagueiro Jackson, os meio-campistas Matheus Sales, Allione e Régis, e o atacante Maikon Leite.

No alviverde, Thiago Martins encontrou forte concorrência e a busca por novos ares pode lhe dar mais tempo de jogo. Mina, Juninho, Luan, Edu Dracena e Antônio Carlos têm mais espaço do que o jovem defensor na equipe de Cuca. No Bahia, ele competirá por vaga com Éder, Jackson, Lucas Fonseca, Rodrigo Becão e Tiago.