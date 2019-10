Bahia anuncia contratação do zagueiro Juninho do Palmeiras

O Bahia anunciou nesta quarta-feira a compra em definitivo do zagueiro Juninho, que pertencia ao Palmeiras. O defensor chegou via empréstimo ao Esquadrão no meio do ano e prontamente se estabeleceu como titular da equipe de Roger Machado.

O clube baiano adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador de Palmeiras, Coritiba e Júnior Team, pelo valor aproximado de 1,3 milhão de euros, cerca de R$ 5,78 milhões. O novo vínculo se estenderá até 2022.

Por um detalhe no contrato, Juninho ficará oficialmente emprestado ao Tricolor até que o clube quite todo o valor da compra. O plano é que o montante seja pago ao longo dos próximos três anos.

Ao lado de Lucas Fonseca, Juninho forma a dupla de defesa do 9º colocado do Campeonato Brasileiro. O zagueiro já disputou 20 jogos pelo Esquadrão, anotando um gol, na derrota do último sábado para o Internacional, por 3 a 2, na Fonte Nova.