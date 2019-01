Avaí anuncia goleiro Vladimir, do Santos, por empréstimo

Nesta segunda-feira, o Avaí anunciou oficialmente a contratação do goleiro Vladimir. O atleta chega por empréstimo do Santos.

O negócio entre os clubes já estava acertado desde quinta-feira. A equipe catarinense pagará apenas 30% do salário de Vladimir, enquanto o Santos se responsabilizará pelo restante.

No Peixe, o goleiro começou o ano com chances de ser a primeira opção no time principal. Especulava-se que Vanderlei poderia sair para o São Paulo, entretanto o titular do gol santista permaneceu. Além disso, Everson foi contratado do Ceará e aumentou a disputa na posição.

O contrato de empréstimo é válido até o fim desta temporada. Já o contrato do goleiro com o Santos vai até 31 de dezembro de 2020.