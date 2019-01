Vladimir é emprestado pelo Santos ao Avaí até o fim de 2019

O Santos acertou nesta quinta-feira os últimos detalhes do empréstimo de Vladimir ao Avaí, até dezembro de 2019. Os catarinenses pagarão 30% do salário do goleiro.

Vladimir foi à Vila Belmiro para assinar o novo contrato nesta quinta. A negociação se arrastou por conta da responsabilidade dos vencimentos. Ao invés do Santos pagar o total e o Avaí repassar sua parte, o clube de Santa Catarina depositará diretamente.

O camisa 12 do Peixe teve inúmeras chances de sair nas duas últimas temporadas, mas o Peixe vetou. Para esse ano, a expectativa era de ser titular por conta da procura do São Paulo a Vanderlei. No fim das contas, porém, ele foi mantido, Everson foi contratado e Vladimir seria terceira opção.

Vladimir tem contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2020. O goleiro está no clube há 12 anos e é profissional desde 2009 – era o mais antigo do atual elenco.