Sem Hulk e outros titulares, Atlético-MG divulga relacionados para jogo da Sul-Americana

O Atlético-MG divulgou, nesta segunda-feira, a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Cienciano, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Além do atacante Hulk, outros titulares também ficaram de fora e não viajarão com o elenco para o Peru.
A bola rola para o confronto nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru.
Este será o segundo jogo consecutivo do Galo com a ausência de Hulk. No último domingo, o jogador foi cortado minutos antes do jogo com o Flamengo, após receber sondagem de outro clube do futebol brasileiro interessado em sua contratação.
📋 Veja a lista de relacionados para a partida contra o Cienciano, em Cusco, pela 3ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana! #VamoGalo #CIExCAM 🏴🏳️ pic.twitter.com/jsYXKM0tu4
— Atlético (@Atletico) April 27, 2026
Entre os jogadores mais experientes do elenco, aparecem na lista apenas o goleiro Everson, o lateral Preciado, o zagueiro Junior Alonso, o volante Alexsander, os meias Bernard, Scarpa, Igor Gomes e Reinier, além do atacante Dudu.
Veja os relacionados do Galo
Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Pedro Cobra
Laterais: Preciado, Luis Gustavo, Pascini e Lucas Souza
Zagueiros: Alonso, Ivan Román e Samuel
Volantes: Alexsander, Tomás Perez e Igor Toledo
Meias: Bernard, Eric, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Iseppe e Reinier
Atacantes: Alan Minda, Cauã Soares, Dudu, Gabriel Veneno e Riquelme
Atlético-MG na Sul-Americana
O Galo ocupa o terceiro lugar do Grupo B da competição continental, com três pontos. Em caso de vitória sobre o time peruano, que aparece na ponta da tabela, o time alvinegro pode assumir a liderança da chave.