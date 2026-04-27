Sem Hulk e outros titulares, Atlético-MG divulga relacionados para jogo da Sul-Americana

Foto: Daniela Veiga / Atlético
Publicado 27/04/2026 às 14:46

O Atlético-MG divulgou, nesta segunda-feira, a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Cienciano, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Além do atacante Hulk, outros titulares também ficaram de fora e não viajarão com o elenco para o Peru.

A bola rola para o confronto nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru.

Este será o segundo jogo consecutivo do Galo com a ausência de Hulk. No último domingo, o jogador foi cortado minutos antes do jogo com o Flamengo, após receber sondagem de outro clube do futebol brasileiro interessado em sua contratação.


Entre os jogadores mais experientes do elenco, aparecem na lista apenas o goleiro Everson, o lateral Preciado, o zagueiro Junior Alonso, o volante Alexsander, os meias Bernard, Scarpa, Igor Gomes e Reinier, além do atacante Dudu.

Veja os relacionados do Galo

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Pedro Cobra
Laterais: Preciado, Luis Gustavo, Pascini e Lucas Souza
Zagueiros: Alonso, Ivan Román e Samuel
Volantes: Alexsander, Tomás Perez e Igor Toledo
Meias: Bernard, Eric, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Iseppe e Reinier
Atacantes: Alan Minda, Cauã Soares, Dudu, Gabriel Veneno e Riquelme

Veja também:
Atlético-MG na Sul-Americana

O Galo ocupa o terceiro lugar do Grupo B da competição continental, com três pontos. Em caso de vitória sobre o time peruano, que aparece na ponta da tabela, o time alvinegro pode assumir a liderança da chave.

