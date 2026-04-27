Zubeldía desconversa sobre Hulk após vitória do Fluminense: "Desconheço o tema"

Após a vitória do Fluminense sobre a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Luis Zubeldía foi questionado sobre uma possível chegada de Hulk, mas desconversou sobre a situação. Ídolo do Atlético-MG, o jogador foi cortado da lista de relacionados para o jogo contra o Flamengo, no último domingo, após ter sido sondado por outro clube brasileiro.

Ainda focado no duelo contra a Chape, Luiz Zubeldia evitou comentar sobre a situação do atleta. Hulk chegou a negociar com o Fluminense na última janela de transferências, porém as partes não chegaram a um acordo final.

"A verdade é que eu não sei do que estamos falando. A partida acabou de terminar e estou sabendo por você dessa situação. Desconheço o tema, então eu prefiro não falar nada", falou Zubeldía.

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Hulk foi cortado do jogo contra o Flamengo para não ultrapassar o número de jogos permitidos pelo regulamento. Caso o jogador entrasse em campo, completaria 13 partidas pelo Atlético-MG no Brasileirão, o que o impediria de defender a camisa de outro clube na competição.

Em coletiva após a derrota por 4 a 0 para o Flamengo, o dirigente do Galo, Paulo Bracks, explicou a situação que envolve o atleta.

"Fomos procurados ontem por um clube brasileiro. O staff do jogador conversou com este clube brasileiro. Foi feita hoje, de tarde, uma reunião nossa com o staff do atleta e não houve uma decisão. (...) Horas antes do jogo, em comum acordo entre as partes (atleta e clube), decidiu-se que ele não faria o 13º jogo, o que inviabilizaria ele de ter qualquer transferência nacional nesta janela", declarou.

Idolatria no Galo e recordes quebrados

Hulk chegou a Minas em 2021, ano em que ajudou o Atlético-MG a ser campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, onde foi artilheiro de ambas as competições. Em 2022, conquistou a Supercopa, batendo o Flamengo nos pênaltis.

Além disso, Hulk venceu cinco Campeonatos Mineiros em sua passagem. Com 508 gols na carreira, o jogador é o maior artilheiro do Atlético-MG no século.

Artilheiros do Galo no século XXI