Pelas redes sociais, presidente do Galo dispara: “Essa CBF é um lixo!”

O duelo entre Palmeiras e Atlético-MG neste domingo segue repercutindo. O Verdão conseguiu um gol nos acréscimos do segundo tempo para garantir o triunfo por 3 a 2 no Allianz Parque. Após a partida, jogadores reclamaram muito da arbitragem, discurso que foi ecoado pelo presidente do clube, Sérgio Sette Câmara.

Por meio de sua rede social, o dirigente alvinegro usou duras palavras para criticar o árbitro do jogo, Péricles Bassols, e também a CBF. “Vagabundo, ladrão e mal intencionado! Essa CBF é um lixo! Fora com essa ‘comissão de arbitragem’ pelo bem do futebol”, escreveu.

Vagabundo, ladrão e mal intencionado! Essa #CBF é um lixo! Fora com essa “comissão de arbitragem” pelo bem do futebol brasileiro! — Sergio Sette Camara (@camara_sette) 22 de julho de 2018

A reclamação foi principalmente em relação ao último lance da partida, no qual Péricles Bassols assinalou uma falta em disputa entre Ricardo Oliveira e Edu Dracena. Na sequência, aos 48 minutos, o Palmeiras fez o terceiro gol e decretou o triunfo.

Na saída de campo, Elias e Ricardo Oliveira também fizeram duras críticas. O atacante questionou os critérios do juiz, enquanto o meia pediu que os clubes brasileiros se unam para melhorar a arbitragem no país, pedindo inclusive a introdução do árbitro de vídeo.