Hulk analisa derrota do Atlético-MG para o Santos e opina sobre presença de Neymar na Copa

O Atlético-MG foi derrotado pelo Santos por 1 a 0 na noite deste sábado pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Hulk analisou o resultado e criticou o desempenho da equipe mineira na Vila Belmiro. Além disso, o camisa 7 do Galo opinou sobre a presença de Neymar na Copa do Mundo.

"O Campeonato Brasileiro é muito difícil. A gente sabia da importância do jogo de hoje, sempre complicado jogar contra o Santos aqui, mas não conseguimos fazer um bom jogo. Até iniciamos bem, mas depois perdemos o controle. O 0 a 0 saiu barato no intervalo pelo que a gente apresentou, muito abaixo do esperado. Tem dias que nada ocorre como planejado e treinado. Foi o que aconteceu hoje", disse ao Premiere.

No primeiro tempo, Gabigol chegou a balançar a rede aos 18 minutos, mas o gol foi anulado por um toque no braço do atacante. Moisés entrou no segundo tempo e fez o tento que deu a vitória ao Peixe. Hulk projetou a reação do Galo na sequência pela Sul-Americana.

"Agora, é levantar a cabeça, temos jogo na quinta-feira, pela Sul-Americana. Depois, voltar a ganhar no próximo jogo pelo Brasileiro", seguiu.

O que disse Hulk sobre Neymar?

Hulk foi questionado sobre a presença de Neymar na Copa do Mundo, mas preferiu deixar o assunto em segundo plano, ressaltando o compromisso com o Atlético-MG. O atacante, que dividiu os vestiários com o camisa 10 do Santos na Copa do Mundo de 2014, opinou que deve ir "quem é merecedor".

"Sobre Neymar, peço desculpas a vocês, mas eu estava preocupado com o jogo. O primeiro objetivo é o Atlético-MG, a instituição. A gente dá a vida aqui. Todos sabem da qualidade que o Neymar tem. Não sou eu que tenho que dizer quem tem que ir (para a Copa). Acho que tem que ir quem é merecedor, então se ele merecer, com certeza vai estar. A Seleção Brasileira é sempre assim, tem muitos jogadores de qualidade e quem merecer com certeza vai estar lá para nos representar", opinou Hulk.

Próximo jogo do Atlético-MG

Jogo: Atlético-MG x Juventud-URU

Competição: Copa Sul-Americana (2ª rodada)

Data e horário: 16 de abril de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).