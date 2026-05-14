Éverson acerta cobrança, Atlético-MG bate Ceará nos pênaltis e vai às oitavas

O Atlético-MG está classificado na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, pelo jogo de volta da quinta fase da competição, o Galo perdeu no tempo normal para o Ceará por 2 a 1, no Castelão, mas venceu nos pênaltis e avançou para as oitavas. Nas penalidades, Everson pegou duas cobranças e garantiu a classificação atleticana, convertendo a última batida.

Situação do confronto

Assim, o Atlético-MG está classificado para as oitavas de final da competição. O Galo havia vencido o primeiro jogo por 2 a 1.

📋 Resumo do jogo

⚪⚫ CEARÁ (2) 2 x 1 (4) ATLÉTICO-MG ⚫⚪

🏆 Competição: Copa do Brasil - quinta fase (jogo de volta)

🏟️ Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Renan Lodi (Atlético-MG), Lyanco (Atlético-MG) e Alexsander (Atlético-MG)

🟥 Cartões vermelhos: Cissé (Atlético-MG)

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Matheus Delgado Candançan (SP) Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Anderson Jose de Moraes Coelho (SP)

Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Anderson Jose de Moraes Coelho (SP) VAR: Wagner Reway (SC)

Gols

⚽ Alex Silva, aos 8' do 1ºT (Ceará)

⚽ Everson (contra), aos 23' do 1ºT (Ceará)

⚽ Kauã Pascini, aos 45' do 2ºT (Atlético-MG)

⚪⚫ Ceará

Bruno Ferreira; Alex Silva (Rafael Ramos), Éder, Júlio Cesar, Luiz Otávio e Fernando; Dieguinho (Matheus Araújo) e João Gabriel; Melk (Juan Alano), Fernandinho (Giulio) e Gustavo Prado (Enzo).

Técnico: Mozart Santos

⚫⚪ Atlético-MG

Éverson; Lyanco, Ivan Román (Natanael) e Vitor Hugo; Cissé, Alan Franco, Tomás Pérez (Cauã Soares) e Renan Lodi (Kauã); Minda (Alexsander), Cassierra e Reinier (Cuello).

Técnico: Eduardo Domínguez

Como foi o jogo

Logo aos quatro minutos de jogo, Fernandinho invadiu a área e foi derrubado por Cissé. O árbitro marcou pênalti e expulsou o jogador do Galo. Na cobrança, Alex Silva bateu firme e empatou o agregado.

O segundo gol do Vozão veio aos 23 minutos. Gustavo Prado carregou pela esquerda, cortou para o meio e chutou, vencendo Everson no lance. No entanto, Lyanco conseguiu interceptar na linha, mas a bola bateu nas costas do arqueiro do Atlético e morreu no fundo da rede. Aos 45 do segundo tempo, Kauã Pascini recebeu no meio, entrou na área e soltou uma bomba para empatar o agregado para o Galo.

Pênaltis

CEARÁ

Juan Alano: ✅

Fernando: ❌

Éder: ✅

Rafael Ramos: ❌ ATLÉTICO-MG

Cassierra: ✅

Alexsander: ❌

Cuello: ✅

Lyanco: ✅

Everson: ✅

Próximos jogos

Ceará

Jogo: Ceará x Fortaleza

Data e horário: 17 de maio de 2026 (domingo) | 18h30 (de Brasília)

Competição: Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Castelão

Atlético-MG

Jogo: Atlético-MG x Mirassol

Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado) | 18h30 (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro

Local: Arena MRV

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