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Éverson acerta cobrança, Atlético-MG bate Ceará nos pênaltis e vai às oitavas

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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 13/05/2026 às 23:45 • Atualizado 14/05/2026 às 00:07

O Atlético-MG está classificado na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, pelo jogo de volta da quinta fase da competição, o Galo perdeu no tempo normal para o Ceará por 2 a 1, no Castelão, mas venceu nos pênaltis e avançou para as oitavas. Nas penalidades, Everson pegou duas cobranças e garantiu a classificação atleticana, convertendo a última batida.

Situação do confronto

Assim, o Atlético-MG está classificado para as oitavas de final da competição. O Galo havia vencido o primeiro jogo por 2 a 1.

📋 Resumo do jogo

⚪⚫ CEARÁ (2) 2 x 1 (4) ATLÉTICO-MG ⚫⚪

🏆 Competição: Copa do Brasil - quinta fase (jogo de volta)
🏟️ Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)
Horário: 21h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Renan Lodi (Atlético-MG), Lyanco (Atlético-MG) e Alexsander (Atlético-MG)
🟥 Cartões vermelhos: Cissé (Atlético-MG)

Arbitragem

  • Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
  • Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Anderson Jose de Moraes Coelho (SP)
  • VAR: Wagner Reway (SC)

 

Gols

  • ⚽ Alex Silva, aos 8' do 1ºT (Ceará)
  • ⚽ Everson (contra), aos 23' do 1ºT (Ceará)
  • ⚽ Kauã Pascini, aos 45' do 2ºT (Atlético-MG)

 

⚪⚫ Ceará

Bruno Ferreira; Alex Silva (Rafael Ramos), Éder, Júlio Cesar, Luiz Otávio e Fernando; Dieguinho (Matheus Araújo) e João Gabriel; Melk (Juan Alano), Fernandinho (Giulio) e Gustavo Prado (Enzo).
Técnico: Mozart Santos

⚫⚪ Atlético-MG

Éverson; Lyanco, Ivan Román (Natanael) e Vitor Hugo; Cissé, Alan Franco, Tomás Pérez (Cauã Soares) e Renan Lodi (Kauã); Minda (Alexsander), Cassierra e Reinier (Cuello).
Técnico: Eduardo Domínguez

Como foi o jogo

Logo aos quatro minutos de jogo, Fernandinho invadiu a área e foi derrubado por Cissé. O árbitro marcou pênalti e expulsou o jogador do Galo. Na cobrança, Alex Silva bateu firme e empatou o agregado.

O segundo gol do Vozão veio aos 23 minutos. Gustavo Prado carregou pela esquerda, cortou para o meio e chutou, vencendo Everson no lance. No entanto, Lyanco conseguiu interceptar na linha, mas a bola bateu nas costas do arqueiro do Atlético e morreu no fundo da rede. Aos 45 do segundo tempo, Kauã Pascini recebeu no meio, entrou na área e soltou uma bomba para empatar o agregado para o Galo.

Pênaltis

CEARÁ
Juan Alano: ✅
Fernando: ❌
Éder: ✅
Rafael Ramos: ❌

ATLÉTICO-MG
Cassierra: ✅
Alexsander: ❌
Cuello: ✅
Lyanco: ✅
Everson: ✅

Próximos jogos

Ceará

  • Jogo: Ceará x Fortaleza
  • Data e horário: 17 de maio de 2026 (domingo) | 18h30 (de Brasília)
  • Competição: Série B do Campeonato Brasileiro
  • Local: Arena Castelão

Atlético-MG

  • Jogo: Atlético-MG x Mirassol
  • Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado) | 18h30 (de Brasília)
  • Competição: Campeonato Brasileiro
  • Local: Arena MRV

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