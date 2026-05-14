Éverson acerta cobrança, Atlético-MG bate Ceará nos pênaltis e vai às oitavas

O Atlético-MG está classificado na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, pelo jogo de volta da quinta fase da competição, o Galo perdeu no tempo normal para o Ceará por 2 a 1, no Castelão, mas venceu nos pênaltis e avançou para as oitavas. Nas penalidades, Everson pegou duas cobranças e garantiu a classificação atleticana, convertendo a última batida.
Situação do confronto
Assim, o Atlético-MG está classificado para as oitavas de final da competição. O Galo havia vencido o primeiro jogo por 2 a 1.
📋 Resumo do jogo
⚪⚫ CEARÁ (2) 2 x 1 (4) ATLÉTICO-MG ⚫⚪
🏆 Competição: Copa do Brasil - quinta fase (jogo de volta)
🏟️ Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Renan Lodi (Atlético-MG), Lyanco (Atlético-MG) e Alexsander (Atlético-MG)
🟥 Cartões vermelhos: Cissé (Atlético-MG)
Arbitragem
- Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
- Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Anderson Jose de Moraes Coelho (SP)
- VAR: Wagner Reway (SC)
Gols
- ⚽ Alex Silva, aos 8' do 1ºT (Ceará)
- ⚽ Everson (contra), aos 23' do 1ºT (Ceará)
- ⚽ Kauã Pascini, aos 45' do 2ºT (Atlético-MG)
⚪⚫ Ceará
Bruno Ferreira; Alex Silva (Rafael Ramos), Éder, Júlio Cesar, Luiz Otávio e Fernando; Dieguinho (Matheus Araújo) e João Gabriel; Melk (Juan Alano), Fernandinho (Giulio) e Gustavo Prado (Enzo).
Técnico: Mozart Santos
⚫⚪ Atlético-MG
Éverson; Lyanco, Ivan Román (Natanael) e Vitor Hugo; Cissé, Alan Franco, Tomás Pérez (Cauã Soares) e Renan Lodi (Kauã); Minda (Alexsander), Cassierra e Reinier (Cuello).
Técnico: Eduardo Domínguez
Como foi o jogo
Logo aos quatro minutos de jogo, Fernandinho invadiu a área e foi derrubado por Cissé. O árbitro marcou pênalti e expulsou o jogador do Galo. Na cobrança, Alex Silva bateu firme e empatou o agregado.
O segundo gol do Vozão veio aos 23 minutos. Gustavo Prado carregou pela esquerda, cortou para o meio e chutou, vencendo Everson no lance. No entanto, Lyanco conseguiu interceptar na linha, mas a bola bateu nas costas do arqueiro do Atlético e morreu no fundo da rede. Aos 45 do segundo tempo, Kauã Pascini recebeu no meio, entrou na área e soltou uma bomba para empatar o agregado para o Galo.
Pênaltis
Próximos jogos
Ceará
- Jogo: Ceará x Fortaleza
- Data e horário: 17 de maio de 2026 (domingo) | 18h30 (de Brasília)
- Competição: Série B do Campeonato Brasileiro
- Local: Arena Castelão
Atlético-MG
- Jogo: Atlético-MG x Mirassol
- Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado) | 18h30 (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro
- Local: Arena MRV
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