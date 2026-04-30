Em vídeo, dono da SAF do Atlético-MG anuncia afastamento

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira, Rafael Menin, dono da SAF do Atlético-MG, anunciou que se afastará das atividades no cotidiano do clube. As operações ficarão sob responsabilidade do CEO, Pedro Daniel.

"Vou me afastar um pouco do dia a dia da operação do clube por uma necessidade maior da minha presença aqui na MRV, empresa pela qual eu sou o CEO e o responsável", disse, citando a construtora que dirige ao lado do pai.

O acionista majoritário manifestou confiança em Pedro Daniel e assegurou que seguirá no comando da SAF, por dentro das questões mais relevantes para o clube.

"Com a chegada do Pedro, a questão operacional passa a estar 100% nas mãos dele. Eu tenho a convicção que ele é o cara certo para esse momento, para o que a gente precisa. Mas isso não significa, em nenhuma hipótese, que eu vou me distanciar do Galo. Eu sigo acompanhando e tendo plena consciência de tudo o que acontece no dia a dia do clube", afirmou.

Resultados decepcionantes

Desde 2023, ano em que os Menin assumiram a SAF, o Atlético-MG vem amargando resultados decepcionantes, como os vices na Copa do Brasil e na Libertadores em 2024 e o vice na Sul-Americana em 2025.

"Sei das críticas que recebo. Entendo muitas delas. Discordo de algumas, especialmente quando elas fogem do bom tom ou se tornam desproporcionais, mas faz parte. É vida que segue", disse, procurando ser otimista.

"O Galo segue com uma estrutura definida, com clareza de papéis e responsabilidades. E é assim que tem que ser o clube. É assim que vai funcionar daqui para a frente. Torcedor, eu sei que o momento está muito difícil. Está doído mesmo. Mas eu acredito demais que, com a união e a força da torcida, a gente vai conseguir", completou

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