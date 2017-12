Com risco de perder Fred, Ricardo Oliveira aparece como primeiro nome da lista do Atlético-MG

O Flamengo quer contratar Fred. O clube carioca enviou duas propostas pelo centroavante, uma incluindo o nome de Mancuello, conforme revelado pela Gazeta Esportiva. Com toda essa novela, o Atlético-MG preparou uma lista de reforços com Ricardo Oliveira sendo o primeiro nome.

A situação de Ricardo no Santos é desconfortável. O contrato dele está vencendo e ele pediu mais dois anos. A nova diretoria quer alongar o vínculo por apenas mais um ano. Com isso, ele não ficará no Peixe, como anunciou há pouco seu empresário.

VEJA MAIS:

Empresário de Oliveira afirma que atacante não ficará no Santos em 2018

Pedido que o Atlético consegue atender. A Gazeta Esportiva apurou que Alexandre Gallo tem a proposta para enviar ao jogador preparada, esperando apenas o desfecho dos negócios entre Galo e Flamengo em torno de Fred.

O experiente Ricardo Oliveira é um bom nome avaliado por Oswaldo Oliveira. O treinador pediu para, se caso perder Fred, que o clube mineiro consiga anunciar o jogador. O diretor de futebol Alexandre Gallo tem em suas mãos um proposta agradável ao atleta, com os dois anos que o atleta exigiu no Santos.

Se perder Fred e ficar com Ricardo Oliveira, o Atlético conseguiria fazer valer seu novo lema de economia. O clube mineiro perderia seu atual camisa 9 que recebe o segundo maior salário do clube e contraria o jogador por um valor bastante inferior – menos que a metade.

O nome de Ricardo Oliveira aparece no futebol mineiro há algum tempo. O primeiro foi o Cruzeiro que desejava ter o jogador, mas as negociações pararam.