Cazares manda recado para Cruzeiro e Thiago Neves: “Segunda divisão”

A derrota do Cruzeiro diante do CSA, em pleno Mineirão, virou motivo de chacota em Minas Gerais. Após o revés, a Raposa se manteve na zona de rebaixamento faltando apenas três rodadas para o fim do Brasileirão.Diante da situação, Cazares, um dos principais jogadores do Atlético-MG, foi flagrado provocando o rival.

“Estamos vendo outro time perder. Segunda divisão! Por um cara, que falou m…, vai para a Série B. Com Deus, não se brinca”, disse.

No vídeo, gravado por um torcedor do Galo, o meia-atacante faz uma clara referência à Thiago Neves. Durante o duelo desta quinta-feira, o jogador do Cruzeiro, que teve um suposto áudio vazado, desperdiçou o pênalti que poderia ter evitado a derrota da Raposa.

Ainda em busca de uma vaga na Copa Sul-Americana, o Atlético-MG tem compromisso marcado contra o Corinthians, neste domingo, às 18 horas (de Brasília), no independência, pela 36ª rodada do Brasileirão. Com 42 pontos somados, o Galo ocupa a 14 colocação.