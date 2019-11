Vaza suposto áudio de Thiago Neves cobrando pagamento de salários à diretoria

Na madrugada desta sexta-feira, circulou na internet um áudio que supostamente seria de Thiago Neves direcionado ao presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, Zezé Perella. Nele, o meia faz um apelo para que parte dos salários do elenco fossem pagos antes da partida contra o CSA, na qual o time foi derrotado.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“É uma motivação a mais para a gente cara, acertar o salário. Aí você não precisa arrumar uma premiação para ganhar o jogo, porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo”, diria o jogador na gravação.

Desde o início do ano, o Cruzeiro enfrenta uma forte crise política e financeira, resultando no atraso salarial dos jogadores, brigas na diretoria e muitos protestos da torcida.

Thiago Neves foi um dos grandes personagens da derrota em casa para o CSA na última rodada. Quando os alagoanos já venciam por 1 a 0, o meia desperdiçou uma cobrança de pênalti, aos 20 minutos do segundo tempo. Na saída de campo, ele assumiu a responsabilidade e pediu desculpas ao torcedor.

O Cruzeiro é o 17º colocado no Campeonato Brasileiro, com 36 pontos, brigando contra o rebaixamento. A Raposa volta a campo na próxima segunda-feira, pela 36ª rodada, para visitar o Vasco.

Confira o áudio na íntegra:

“Fala, Zezé. Bom dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou pensando aqui, sei que está difícil para vocês aí, para arrumar recurso, sei que está correndo atrás, mas estou falando por mim, não falei com ninguém do time. Vê se você não consegue pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo de quinta-feira, porque aí não precisa nem ter bicho, entendeu, para ganhar jogo. É uma motivação a mais para a gente, cara, você já acertar o salário. Aí você não precisa arrumar uma premiação para ganhar o jogo, porque a obrigação nossa é ganhar esse jogo. Tá louco! Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus! Faz esse esforço para a gente aí, até quinta-feira, tentar acertar esses 60% que estão atrasados do salário.”