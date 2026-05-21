Atlético-MG vence o Cienciano e depende só de si para avançar na Sul-Americana

Nesta quinta-feira, o Atlético-MG venceu o Cienciano por 2 a 0, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, na Arena MRV, em Minas Gerais (BH). Os gols da equipe mineira foram marcados por Renan Lodi e Bernard.

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Situação do grupo

Com o resultado, o Galo vai a sete pontos e sobe para o terceiro lugar do Grupo B. Já o Cienciano, com a mesma quantidade de pontos, ocupa o segundo lugar. Para se garantir na próxima fase, a equipe brasileira precisa vencer o Puerto Cabello na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), na Arena MRV.

📋 Resumo do jogo

⚪⚫ATLÉTICO-MG 2 X 0 CIENCIANO🔵 ⚪

🏆 Competição: Copa Sul-Americana - Rodada 5 (Grupo B)

🏟️ Local: Arena MRV, em Minas Gerais (BH)

📅 Data: 21 de maio de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Cuello, Bernard, Lyanco e Maycon (Atlético-MG); Nunez e Aguilar (Cienciano).

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum.

Gols

⚽ Renan Lodi, aos 27' do 1ºT (Atlético-MG)

⚽ Bernard, aos 39' do 1ºT (Atlético-MG)

Arbitragem

Árbitro: Carlos Ortega (COL)

⚫⚪ Atlético-MG ⚪⚫

Everson; Natanael, Ruan (Lyanco), Junior Alonso e Renan Lodi; Maycon (Alan Franco), Alexsander (Dudu) e Minda; Cuello (Cissé), Bernard (Victor Hugo) e Cassierra.

Técnico: Eduardo Domínguez

⚪🔵 Cienciano 🔵⚪

Espinoza; Kevin Becerra, Amondaraín (Aguilar) e Claudio Núñez (Martinich); Caparó (Yovera), Ademar Robles, Gerson Barreto e Cristian Souza; Hohberg (Romagnoli), Neri Bandiera (Cavero) e Carlos Garcés.

Técnico: Horacio Melgarejo

Como foi o jogo

O Galo abriu o placar aos 27 minutos de jogo. Cuello carregou pela direita, olhou para a área e cruzou na segunda trave para Renan Lodi bater de primeira no contrapé de Espinoza.

O segundo tento, que saiu aos 39, saiu de maneira parecida. Cuello levou para a linha de fundo e cruzou rasteiro para Bernard, que estava livre de marcação e só precisou empurrar para o gol.

Próximos jogos

Atlético-MG

Jogo: Corinthians x Atlético-MG

Corinthians x Atlético-MG Competição: Campeonato Brasileiro - 17ª rodada

Campeonato Brasileiro - 17ª rodada Data e horário: Domingo, 24 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília)

Domingo, 24 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Cienciano