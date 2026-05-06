Everson lamenta empate do Atlético-MG, mas segue acreditando em classificação na Sul-Americana

O Atlético-MG empatou com o Juventud em 2 a 2, nesta terça-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Estádio Centenário, em Montevidéu (URU). Mesmo tendo aberto dois gol de vantagem, o Galo cedeu o empate no final e complicou sua situação na competição.

Após o jogo, o goleiro Everson lamentou o resultado e falou sobre o desgaste da sua equipe após o clássico contra o Cruzeiro no Brasileirão, disputado no sábado.

"Sabor de derrota. Você fazer 2 a 0 é uma boa vantagem. Em menos de um minuto após o segundo, tomamos um numa bola cruzada na área. O que poderia tirar toda chance de reação da equipe deles, acabou colocando eles de novo no jogo. Infelizmente, um empate com gosto amargo, mas é corrigir os erros mais uma vez para fazer um grande jogo contra o Botafogo e fazer um grande jogo pelo Brasileiro", destacou.

"Tivemos um clássico muito intenso, assim como o jogo de hoje, mas com uma configuração diferente, de torcida, um jogo vazio mas muito brigado; o time deles briga bastante. Tivemos que compensar um pouco mais na vontade. Creio que acabamos não cansando, mas foram dois vacilos e tomamos os gols. Agora é descansar, fazer uma boa viagem de volta.", acrescentou.

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Situação na Sul-Americana

Com o resultado, o Galo foi a quatro pontos e ocupa a terceira posição do Grupo B, com dois a menos que o Juventud, que foi a cinco e seguiu como vice-líder.

"O pensamento é óbvio, é lógico que tem que vencer as duas em casa. Vencendo as duas em casa, a gente chega nos 10. Com 10 você já não aspira a primeira colocação. Vai depender muito dos resultados. Hoje, se tiver uma combinação, talvez a equipe da Venezuela vencer e a gente vencer os jogos que a gente tem em casa, que é conforto direto contra eles, a gente possa passar ambos na tabela. Mas óbvio que a gente quer classificar em primeiro pra que a gente não precise passar do playoffs igual ano passado", analisou Everson.

Próximo jogo do Galo

Jogo: Atlético-MG x Botafogo

Competição: Brasileirão Série A - Rodada 15

Data: 10 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)