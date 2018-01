Atlético ganha apoio de patrocinador do São Paulo por Walace e anúncio está por detalhes

O Atlético tem um importante aliado para conseguir anunciar seu novo reforço para a temporada 2018. O Banco Inter entrou no negócio como parceiro do Galo e os tratos podem avançar nos próximos dias.

O Atlético enviou dois representantes para negociar a transferência do volante para Minas Gerais. Um deles, também será empresário do mundo do futebol que entrará como parceiro do Galo nos tratos.

Ao todo, o Atlético precisará de três parceiros para viabilizar a contratação do jogador. O primeiro – e mais importante – o Banco Inter, financeira que tem ligação com a MRV Engenharia, empresa cujo presidente é atleticano. Os outros dois são o empresário do mundo do futebol e a Think Ball – grupo que recentemente levou o zagueiro Iago Madana do São Paulo para o Galo.

Para concretizar o negócio, o Galo terá de investir um alto valor. O montante, entretanto, não foi divulgado, assim como o tempo de contrato.

A investida inicial do Galo era empréstimo do jogador, algo que não se concretizou. O Hamburgo, time que detém os direitos do atleta, deseja uma compensação financeira. Foi, inclusive, por esse motivo que o Flamengo ficou fraco nas conversas para contratar o volante.