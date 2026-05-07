Trio avança em recuperação, e Atlético-MG intensifica preparação para pegar o o Botafogo

O elenco do Atlético-MG se apresentou na Cidade do Galo nesta quinta-feira para o segundo dia de atividades com foco no próximo duelo da equipe, contra o Botafogo, marcado para as 16h (de Brasília) deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

De volta ao nosso CT! 🔙 Quinta-feira de trabalhos com o foco no duelo de domingo, pelo Brasileiro, na Arena MRV! ⚽🏃🏻 pic.twitter.com/LRlIoSQEGT — Atlético (@Atletico) May 7, 2026

Como foi o treino

O treino foi dividido em duas partes. O primeiro teve foco em fortalecimento, enquanto o segundo consistiu em um trabalho técnico.

Desfalques

Lesionados, Cissé, Victor Hugo e Cuello participaram de parte das atividades com o grupo, mas ainda não estarão à disposição para este domingo.

Além deles, o Galo terá as baixas de Alan Franco e Lyanco para este domingo. O equatoriano recebeu seu terceiro cartão amarelo, enquanto o zagueiro acabou expulso na última rodada.

Situação na tabela

Apesar da 11ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG não está em uma situação confortável na competição. O Galo acumula 17 pontos, apenas dois a mais que o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. Por outro lado, também está a apenas cinco do G5.

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Detalhes do confronto

Jogo: Atlético-MG x Botafogo

Competição: Brasileirão Série A - Rodada 15

Data: 10 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)