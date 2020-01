Jean acerta com Atlético-GO por empréstimo até o fim de 2020

Jean já tem uma nova casa após o São Paulo suspender seu contrato por um ano. Nesta segunda-feira, o goleiro desembarcou em Goiânia e foi direto ao CT do Atlético-GO para realizar exames e assinar contrato. Esse será o terceiro clube da carreira do atleta.

Descartado dos planos do São Paulo depois de ser detido nos EUA por ter agredido sua ex-esposa, Milena Bemfica, enquanto curtiam férias em Orlando, Jean chegou a ser especulado no Ceará, contudo, a torcida do Vozão foi às redes sociais e fez uma campanha contra a contratação do atleta.

“As pessoas têm que aguardar a Justiça. A Justiça tem que fazer o papel dela, e as pessoas precisam parar de julgar. Eu vi um jogador de alto nível, que precisa recuperar a carreira. O Atlético-GO entende que esse atleta vai nos ajudar muito. Se ele cometer um equívoco, não tem condição de ficar no Atlético-GO. É página virada. O Atlético-GO tem o perfil de recuperar atletas, e o ser-humano precisa de oportunidades. Ele cometeu um erro, e nós contratamos um grande profissional e vamos dar respaldo”, afirmou o presidente do Dragão, Adson Batista.

Comprado por cerca de R$ 10 milhões no fim de 2017 depois de ter feito grande campanha com o Bahia, Jean chegou a ser titular do São Paulo em algumas oportunidades ao longo de 2018 por conta da má fase de Sidão, mas não conseguiu se estabelecer como a primeira opção para a meta tricolor.

A tendência é que Jean seja o titular do Atlético-GO em 2020, ano especial para o clube, que volta à Série A depois de terminar a Segunda Divisão na quarta colocação, posto assegurado apenas na última rodada, depois de o América-MG ser derrotado pelo então já rebaixado São Bento em plena Arena Independência.

Em duas temporadas no São Paulo, Jean disputou 19 partidas. No ano passado, com a presença de Tiago Volpi, o goleiro entrou em campo apenas uma vez, na vitória por 1 a 0 sobre o São Bento, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.