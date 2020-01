Torcida do Ceará faz campanha na internet contra a contratação de Jean

A torcida do Ceará se manifestou através das redes sociais contra a contratação do goleiro Jean, que pertence ao São Paulo. Depois de ter se interessado no jogador, o Vozão não deverá levar as conversas adiante por conta da insatisfação de boa parte de seus torcedores, ressabiados com a possibilidade de o clube contratar um atleta acusado de agredir a ex-esposa.

No fim deste ano, Jean foi detido nos EUA por ter agredido a mãe de suas duas filhas, Milena Bemfica. A família passava as férias em Orlando, e o caso rapidamente tomou grande repercussão por conta do pedido de socorro de Milena através do seu perfil nas redes sociais.

Por conta disso, torcedores cearenses lançaram as hashtags #JeanNão e #JeanNoCearáNão para demonstrar sua insatisfação com o interesse do Ceará no goleiro.

Aos 24 anos, Jean tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2022. Comprado pelo Tricolor por R$ 10 milhões depois de uma temporada de destaque no Bahia, o jovem goleiro teve poucas oportunidades no Morumbi, disputando 19 jogos nos últimos dois anos. Por conta da polêmica em que se envolveu nestas férias, o atleta não será mais utilizado pelo clube paulista.