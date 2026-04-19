Terán lamenta derrota do Athletico-PR e diz que "faltou personalidade"

Neste domingo, o Athletico-PR perdeu para o Palmeiras no Allianz Parque por 1 a 0, em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão. A equipe paranaense teve um jogador a mais em campo desde os dois minutos do segundo tempo, quando Murilo foi expulso, mas não conseguiu igualar o resultado.
Em entrevista ao Premiere, o zagueiro Carlos Terán lamentou a derrota e disse que "faltou personalidade" ao time para buscar o resultado.
Fim de jogo no Allianz Parque.
Agora é foco na Copa do Brasil, quinta-feira! pic.twitter.com/wmLqVA6mvQ
— Athletico Paranaense (@AthleticoPR) April 19, 2026
"Cenário complicado"
"Eu acho que é um cenário complicado. Um estádio em que o Palmeiras é muito forte. Acho que faltou um pouco mais de personalidade. Tivemos o jogo, as oportunidades, criamos, mas desta vez, faltou um pouco de personalidade na hora de finalizar. Seguimos trabalhando, o Brasileirão é muito longo e estamos apenas iniciando", comentou o colombiano.
Situação no Brasileirão
Com a derrota, o Athletico-PR permaneceu com 19 pontos e aparece no sexto lugar da competição.
Próximo jogo do Athletico-PR
- Athletico-PR x Atlético-GO (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)
- Data e horário: 23/04 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
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