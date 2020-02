Rony volta a treinar com o elenco principal do Athletico-PR

Disputado por Palmeiras e Corinthians, Rony foi reintegrado ao elenco do Athletico-PR, participa da preparação para a Supercopa do Brasil e está perto de ter sua permanência no clube oficializada. O novo torneio criado pela CBF reúne o atual campeão do Campeonato Brasileiro, Flamengo, e o da Copa do Brasil, Furacão.

Nesta quarta-feira, o jogador foi o destaque da reapresentação do elenco principal, que teve folga na última terça-feira, para treinamentos no CT do Caju. O clube paranaense está próximo de anunciar o acordo pela permanência do atacante, segundo informou inicialmente o Globoesporte.com e confirmou a Gazeta Esportiva.

Com Rony, o técnico Dorival Júnior comandou atividade em dois períodos: físico e tático na parte de manhã, e novo trabalho em campo na parte da tarde.

O jogo contra o Flamengo, pela Supercopa, acontece no próximo dia 16 de fevereiro, às 11h (Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O título inédito será decidido em partida única.

