Athletico-PR reintegra Rony à equipe principal e tenta manter o atacante

Antes perto do Palmeiras, Rony pode acabar permanecendo no Athletico-PR. Isso porque o clube rubro-negro optou por reintegrar o jogador de 24 anos após uma reunião realizada entre a diretoria, o atleta e seu agente. A ação é o primeiro passo rumo à reconciliação com o staff do atacante. A informação foi publicada inicialmente por Nadja Mauad, do Globoesporte.

A intenção do Furacão é seguir tentando renovar o vínculo de Rony, buscando se aproximar do valores oferecidos pelas equipes interessadas no jogador, principalmente o Palmeiras. O clube alviverde havia avançado nas negociações com o atacante, mas esperava o sinal verde do time paranaense, que tem contrato com o atleta até julho de 2021.

O atrito entre os representantes do atleta e Mario Celso Petraglia, presidente do Conselho Deliberativo do Athletico, se deve a uma discordância pela compensação financeira ao atacante sobre os valores da negociação. Enquanto o staff de Rony defende que o jogador receba metade do que for pago pelo eventual comprador, o dirigente rubro-negro se limita à quantia de 1 milhão de dólares.

Por conta da divergência entre as partes, o atacante foi afastado do time principal antes dos amistosos de pré-temporada contra Boca Juniors e Racing. Assim, ele não viajou à Argentina e passou a treinar com a equipe de Aspirantes.

Com a reintegração, Rony pode voltar a ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. O retorno do jogador pode ocorrer na disputa da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, no próximo dia 16 de fevereiro.