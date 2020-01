Petraglia está internado e pode adiar definição de Rony

O futuro de Rony pode ser adiado por mais alguns dias. Isso porque Mario Celso Petraglia, responsável pelas decisões no Athletico-PR, está internado em Curitiba e pode atrasar o andamento da negociação com Corinthians, Palmeiras e o staff do atleta

Um curativo de um antigo procedimento cirúrgico acabou absorvido pelo organismo de Petraglia, que retornou a um hospital na capital paranaense para corrigir o problema.

A Gazeta Esportiva entrou em contato com outras pessoas que participam da negociação, e elas não souberam afirmar se o plano de definir tudo nesta segunda-feira será prejudicado.

O Palmeiras foi o primeiro a fazer uma proposta, ao oferecer 6 milhões de euros por 50% dos direitos do atacante, com pagamento dividido em quatro parcelas, e luvas de 500 mil dólares. Petraglia, entretanto, está confiante de que a proposta a ser colocada na mesa pelo Corinthians deve superar a oferta do Verdão.

O clube de Itaquera prometeu, nos bastidores, oficializar uma proposta nesta segunda. O Timão não vê com maus olhos o adiamento do acordo, até porque ganha mais tempo para seguir a negociação.

Uma reunião entre Athletico-PR e representantes de Rony era esperada para a última sexta-feira. O Furacão, entretanto, decidiu aguardar e só com as duas propostas em mãos deve convocar o staff do jogador para tentar chegar a algum tipo de acordo. Há uma divergência em relação à repartição do dinheiro a ser recebido no caso da consumação da venda, seja para Corinthians ou Palmeiras.

Rony continua afastado da equipe do time principal do Athletico-PR e segue apenas participando de treinos com a equipe de aspirantes do clube. O atacante já externou preferência pelo Timão.