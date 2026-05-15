Herói nos pênaltis, Santos festeja classificação do Athletico-PR na Copa do Brasil

O Athletico-PR carimbou sua vaga para as oitavas de final Copa do Brasil na noite desta quinta-feira, após despachar o CRB na disputa de pênaltis. No momento decisivo, brilhou a estrela do goleiro Santos, que defendeu a primeira cobrança da equipe alagoana no Estádio Rei Pelé e abriu caminho para a classificação.

"Realmente, foi um jogo difícil, pesado. A gente conseguiu suportar a pressão, o calor. Fui muito feliz na primeira cobrança. Defender dá uma confiança ainda maior para os companheiros que vão bater. Então, agradecer a Deus pela oportunidade de, mais uma vez, contribuir e ajudar meus companheiros", afirmou o goleiro em entrevista ao Premiere.

O experiente Santos é o único atleta do atual elenco atleticano que já sentiu o gosto de ser campeão da Copa do Brasil pelo clube, em 2019. Questionado se o histórico serve como combustível para os companheiros, o goleiro de 36 anos de idade destacou a dificuldade do torneio eliminatório.

"É uma competição especial. Graças a Deus, eu tive o privilégio de vencer. É uma competição difícil, mas, com humildade e pezinhos no chão, a gente vai, degrau a degrau, vendo o que vai acontecer no final", projetou Santos.

FICOU ATÉ TARDE SECANDO O FURACÃO?????? 🔴⚫️ O Paraná segue muito bem representado na Copa do Brasil! 📷 Luis Miguel Ferreira/athletico.com.br pic.twitter.com/B7S8FxbYGD — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) May 15, 2026

Próximo jogo do Athletico-PR

Jogo: Athletico-PR x Flamengo

Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)

Data e horário: 17 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

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