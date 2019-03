Após 8 a 2, Bergson destaca empenho e imposição do Furacão

Contestado após um primeiro turno abaixo da média para a equipe, o Athletico-PR não poderia desejar por um início melhor na fase seguinte do Campeonato Paranaense. Neste domingo, o Furacão goleou o Toledo, campeão da etapa inicial, pelo placar de 8 a 2. O duelo foi disputado na Arena da Baixada.

Após o duelo, o atacante Bergson, um dos principais personagens da partida, não escondeu a surpresa com o placar e destacou a imposição do favoritismo dos mandantes no confronto.

“Só na base tinha participado de uma vitória elástica. Valeu o empenho, a gente se impôs e temos que impor respeito, porque a gente veste uma camisa pesada”, contou ao Premiere.

Depois da enfática vitória, o Athletico-PR vai até o Estádio Willie Davids para enfrentar o Maringá, às 16h00 (horário de Brasília) do próximo domingo, pela segunda rodada do Grupo A do torneio estadual. Já o Toledo vai em busca da recuperação contra o Operário-PR, no mesmo dia e horário.