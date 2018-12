Torcedor do Tottenham é preso após jogar casca de banana para Aubameyang

Aubameyang cobrou pênalti e abriu o placar no Emirates na goleada do Arsenal sobre o Tottenham neste domingo. Da arquibancada, no entanto, um dos torcedores dos Spurs jogou uma casca de banana no que pode ter sido mais um episódio de racismo no futebol. Segundo a imprensa britânica, o responsável pelo ato foi preso e a polícia investigará se houve motivação racial.

“O atacante do Gabão tinha acabado de colocar os Gunners na frente após pênalti quando uma banana foi lançada contra ele, tendo um homem sido preso mais tarde. A Associação de Futebol (FA) confirmou que vai lançar uma investigação sobre o incidente”, diz a matéria do jornal The Mirror.

Além desse incidente, durante a partida, Dier, do Tottenham, comemorou seu tento colocando o dedo na boca para pedir silêncio em frente à torcida do Arsenal, o que acabou causando discussão e empurra-empurra. A FA também irá decidir qual punição aplicará aos clubes por não terem conseguido conter os jogadores na ocasião.