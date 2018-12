Em jogo incrível, Arsenal goleia o Tottenham e mantém série invicta no Inglês

Neste domingo, o torcedor do Arsenal tem motivos de sobra para comemora. Isso porque os Gunners venceram, pela 14° rodada do Campeonato Inglês, em casa, um dos seus maiores rivais, o Tottenham, por 4 a 2, e manteve a excelente fase no torneio nacional: a última derrota aconteceu na segunda rodada, diante do Chelsea. Além disso, o triunfo fez os donos da casa ultrapassarem os Spurs na tabela e entrar no grupo de acesso para a Liga dos Campeões do ano que vem.

Sabendo da importância do jogo (um dos principais clássicos do futebol inglês), o Arsenal foi para cima do Tottenham já no começa e a ousadia deu resultado, já que logo aos 10 minutos os donos da casa conseguiram abrir o placar. Depois do árbitro assinalar pênalti por causa do toque de mão do zagueiro belga Vertonghen, Aubameyang cobrou com perfeição e deixou os Gunners na frente do marcador.

Mesmo depois do gol, o time comandado por Unai Emery continuou pressionando os Spurs e ficaram muito perto de fazer o segundo, novamente com o atacante do Gabão. Porém, Aubameyang se enroscou sozinho e furou, perdendo uma ótima oportunidade de aumentar a vantagem. Minutos depois, Iwobi e Bellerintambém perderam boas chances de colocar o Arsenal em uma vantagem bem confortável.

Porém a falta de pontaria dos Gunners mudou de vez a situação do jogo, já que o Tottenham conseguiu virar o jogo em cinco minutos e em duas jogadas de bola parada. Aos 29, Eriksen cobrou a falta e Dier desviou de cabeça para atrapalhar Leno e empatar. Quatro minutos depois, Son sofreu pênalti, um tanto quanto duvidoso, e Harry Kane, artilheiro da Copa do Mundo, bateu com perfeição para colocar os Spurs na frente.

Na próxima rodada, o Arsenal jogará fora de casa e terá a dura missão de conseguir um bom resultado diante do Manchester United, um dos adversários diretos por uma vaga na Liga dos Campeões do ano que vem. Já o Tottenham jogará em casa diante do Southampton, um dos piores colocados do Campeonato Inglês.

Só que os dois gols não afetaram o ânimo do Arsenal, que continuaram jogando de maneira ofensiva e foram “recompensados” com o gol de empate, novamente com o atacante Aubameyang. O defensor Bellerín fez bom lançamento, Ramsey desviou na entrada da área do Tottenham, e o jogador do Gabão acertou um belo chute de primeira, sem dar qualquer chances para Lloris.

O gol animou a torcida e, pouco depois, os Gunners chegaram à virada. Foyth errou feiono meio de campo e Ramsey aproveitou para iniciar a jogada de ataque. Com isso, Lacazette dominou diante de marcação e chutou meio fraco para o gol defendido por Lloris, porém o desvio no pé de Dier mudou a trajetória da bola e resultou no terceiro gol dos donos da casa no jogo.

Logo em seguida, o Arsenal ainda chegou ao quarto gol do time no jogo, desta vez, com o uruguaio Torreira. O jogador recebeu passe de Aubameyang, passou pela defesa do Tottenham e marcou o gol definitivo.