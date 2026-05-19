Ex-Palmeiras, Gabriel Jesus se torna o segundo brasileiro com mais títulos da Premier League

Ex-Palmeiras, o atacante Gabriel Jesus tornou-se o segundo jogador brasileiro com mais títulos pelo Campeonato Inglês, igualando a marca do volante Fernandinho. O Arsenal garantiu o título do Campeonato Inglês na tarde desta terça-feira após o tropeço do Manchester City, que empatou por 1 a 1 com o Bournemouth, pela 37ª rodada, e voltou a ser campeão do torneio após 22 anos.

Assim, a uma rodada do fim da competição, o time de Guardiola não pode mais alcançar os Gunners, que somam 82 pontos. Em seu último compromisso, o Arsenal fez sua parte e venceu o Burnley por 1 a 0. A equipe de Mikel Arteta só volta a campo no domingo, em jogo que levantará a taça.

Com o título, Gabriel Jesus chegou à sua quinta conquista de Premier League na carreira, o que o torna o atacante brasileiro com mais títulos da competição na história. Com cinco, no total, ele igualou a marca do volante Fernandinho, ficando atrás somente do goleiro Ederson, com seis.

Das conquistas do Inglês, as outras quatro foram pelo próprio Manchester City, nas temporadas de 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022. A primeira delas, inclusive, também marcou uma quebra de jejum: foi o primeiro título do clube de Manchester desde a temporada 2013/2014, com direito a participação importante de Jesus, com 13 gols e três assistências.

Os números de Gabriel Jesus na Europa

Desde a estreia na Premier League, em 2017, pelo Manchester City, Gabriel Jesus tornou-se o segundo brasileiro com mais gols marcados em toda a história da competição. Foram 78 bolas na rede em 242 partidas disputadas, atrás apenas de Firmino, que em 256 jogos soma 82 gols.

Entre os títulos conquistados durante o período na Europa, Jesus também soma outras taças: uma Copa da Inglaterra (2018/19), duas Supercopas da Inglaterra (2018, 2019) e quatro Copas da Liga Inglesa (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21).

Na Inglaterra, Gabriel Jesus soma 126 gols e 67 assistências em 358 partidas, resultando em uma média de uma participação direta em gols a cada 0,54 jogos. No recorte pelo Arsenal, clube que defende desde a temporada 2022/2023, são 31 gols e 22 assistências em 122 jogos.

E pode vir mais título por aí...

Já na atual temporada, Jesus ainda mira a conquista da inédita Liga dos Campeões, que também pode ser a primeira na história do Arsenal. A final será no próximo dia 30, contra o Paris Saint-Germain. A bola rola às 13 horas (de Brasília), no Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria.

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Próximo jogo do Arsenal

Jogo: Crystal Palace x Arsenal

Competição: Campeonato Inglês (38ª rodada)

Data e horário: 24 de maio de 2026 (domingo), às 12h (de Brasília)

Local: Selhurst Park Stadium, em Londres (ING)