Manchester City empata com o Bournemouth, e Arsenal conquista o Inglês após 22 anos

O Campeonato Inglês está resolvido. Nesta terça-feira, o Bournemouth empatou com o Manchester City por 1 a 1 pela 37ª rodada do Campeonato Inglês no Vitality Stadium. O resultado deu o título da Premier League para o Arsenal, que voltou a ser campeão do torneio depois de 22 anos. O gol da partida foi feito por Eli Junior Kroupi.

Situação da tabela

Com o empate, o Bournemouth sobe para a sexta colocação e chega a 56 pontos, alcançando a zona de classificação para a Liga da Europa e sonhando por uma vaga na Liga dos Campeões. Já o City continua em segundo lugar, com 78 pontos, perdendo a chance de levantar o título da Premier League, que ficou com o Arsenal, com 82.

Arsenal campeão

O Arsenal voltou a levantar a taça da Premier League depois de 22 anos. O último título do Campeonato Inglês dos Gunners aconteceu na temporada de 2003/2004, quando o time era comandado pelo francês Arsène Wenger. O clube londrino acumulou 26 vitórias e 12 empates em 38 jogos, liderados pela estrela Thierry Henry.

📋 Resumo do jogo

🔴⚫BOURNEMOUTH 1 X 1 MANCHESTER CITY🔵⚪

🏆 Competição: Campeonato Inglês (37ª rodada)

🏟️ Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)

📅 Data: 19 de maio de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: às 15h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Kroupi, aos 39' do 1ºT (Bournemouth)

⚽ Haaland, aos 50' do 2ºT (Manchester City)

Como foi o jogo?

O Bournemouth se impôs no jogo desde o começo e pressionou a defesa do City durante toda a primeira etapa. Aos 39 minutos, Kroupi abriu o placar depois de receber passe de Truffert na entrada da área. O meia-atacante francês ajeitou o corpo e acertou um lindo chute no ângulo do gol do italiano Donnaruma.

O City chegou ao empate aos 50 minutos. Depois de bate e rebate na área, Rodri acertou um chute na trave. A bola sobrou para o Haaland, que marcou para deixar tudo igual: 1 a 1. Mesmo com o empate, o Arsenal ainda foi decretado campeão.

Próximos jogos

🔴⚫ Bournemouth

Jogo: Nottingham Forest x Bournemouth

Competição: Campeonato Inglês (38ª rodada)

Data e horário: 24 de maio (domingo), às 12h (de Brasília)

Local: City Ground, em Nottingham (ING)

🔵⚪ Manchester City

Jogo: Manchester City x Aston Villa

Competição: Campeonato Inglês (38ª rodada)

Data e horário: 24 de maio (domingo), às 12h (de Brasília)

Local: Ettihad Stadium, em Manchester (ING)

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