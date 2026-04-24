Arsenal x Newcastle: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Inglês

Neste sábado, o Arsenal recebe o Newcastle no Emirates Stadium, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 13h30 (de Brasília).
Onde assistir Arsenal x Newcastle?
O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.
Como chegam as equipes
O Arsenal vem de derrota por 2 a 1 para o Manchester City na última rodada, ficando na vice-liderança da competição, com 70 pontos. Já o Newcastle foi superado pelo Bournemouth por 2 a 1 e ocupa a 14ª colocação, com 42 pontos.
Prováveis escalações
Arsenal
Raya; Timber (ou Mosquera), Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Declan Rice; Madueke, Martin Odegaard, Eberechi Eze; Viktor Gyökeres.
Técnico: Mikel Arteta.
Newcastle
Ramsdale; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Miley, Bruno Guimarães, Sandro Tonali; Elanga, Harvey Barnes, William Osula.
Técnico: Eddie Howe.
Ficha técnica
Confronto: Arsenal x Newcastle
Competição: Campeonato Inglês - 34ª rodada
Data e horário: sábado, 25 de abril de 2026, às 13h30 (de Brasília)
Local: Emirates Stadium
Transmissão: ESPN e Disney+
Horários e onde assistir ao restante da rodada do Campeonato Inglês
- Fulham x Aston Villa | (34ª rodada, às 8h30) | ESPN e Disney+
- Liverpool x Crystal Palace | (34ª rodada, às 11h) | Xsports e Disney+
- West Ham x Everton | (34ª rodada, às 11h) | ESPN e Disney+
- Wolves x Tottenham | (34ª rodada, às 11h) | ESPN e Disney+