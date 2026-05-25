Messi será submetido a exames e preocupa a Argentina antes da Copa

Lionel Messi virou motivo de preocupação para a seleção argentina após deixar a partida do Inter Miami contra o Philadelphia Union com dores musculares. Segundo o Olé, o atacante será submetido a exames para verificar a gravidade do problema a poucas semanas do início da Copa do Mundo de 2026.

O camisa 10 sentiu o desconforto durante o segundo tempo do duelo válido pela Major League Soccer (MLS), disputado no último domingo. Apesar de seguir em campo por alguns minutos, o argentino pediu substituição aos 28 minutos da etapa final, dando lugar a Mateo Silvetti.

Imagens da partida mostraram Messi levando a mão à coxa esquerda já a caminho do vestiário, aumentando a apreensão de torcedores e da comissão técnica argentina.

O Inter Miami venceu a partida por 6 a 4, com destaque para o hat-trick de Luis Suárez, mas a situação do astro acabou sendo o principal tema no pós-jogo.

Mesmo sem um diagnóstico oficial até o momento, o técnico Guillermo Hoyos tratou de minimizar o ocorrido. Segundo o treinador do Inter Miami, a substituição foi motivada principalmente por fadiga, em função do desgaste físico e das condições do campo.

Ainda assim, a situação gera alerta por conta da proximidade da Copa do Mundo. A Argentina estreia no torneio no dia 16 de junho, contra a Argélia, e conta com Messi como principal referência técnica e liderança do elenco.

Aos 38 anos, o atacante se prepara para disputar o que pode ser seu último Mundial. Por isso, qualquer problema físico neste período decisivo é acompanhado com cautela não apenas pelo Inter Miami, mas também pela comissão técnica comandada por Lionel Scaloni.

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