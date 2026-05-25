Messi é substituído com dores na coxa e preocupa Argentina antes da Copa

Durante a vitória do Inter Miami sobre o Philadelphia Union na noite deste domingo, Lionel Messi sentiu dores na coxa durante a segunda etapa e pediu substituição. A 18 dias da Copa do Mundo, o astro da Argentina deve ser avaliado nos próximos dias para saber da gravidade de uma possível lesão.

"Ainda não temos o parecer médico final, mas naquele momento Leo (Messi) estava com fadiga, estava cansado, o campo estava pesado. Então, devido a fadiga, pela dúvida, não queríamos arriscar nada", disse Guillermo Hoyos, técnico do Inter Miami, após a partida.

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Ao sair de campo aos 27 minutos do segundo tempo, substituído por Silvetti, o camisa 10 foi direto ao vestiário da equipe norte-americana.

Apesar de ainda não ter sido divulgada a lista dos convocados da seleção argentina, Messi está na pré-lista e muito provavelmente será convocado caso tenha condições.

Six scored. Three earned 🤝 pic.twitter.com/uOtOz8VlUN — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 25, 2026

Esta foi a última partida do Inter Miami antes da Copa do Mundo e contou com duas assistências do argentino. O atacante Luis Suárez também brilhou na partida com três gols.