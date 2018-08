Ruy valoriza empate contra o Palmeiras e afirma: “Placar foi justo”

O América-MG segue invicto sob o comando de Adilson Batista. A equipe de Minas Gerais empatou sem gols com o Palmeiras neste domingo e não perde há três rodadas. Nos jogos anteriores, o Coelho venceu o Internacional, em casa, na estreia do novo treinador e venceu o Santos na Vila Belmiro no jogo seguinte.

Após o jogo, o meia Ruy disse que o empate foi justo. “Eles tiveram o pênalti, nós tivemos bola na trave, tivemos uma chance com o [Gerson] Magrão também. Acho que o placar foi justo”, disse o jogador ao canal Premiere na saída do gramado. “As duas equipes tentaram jogar da maneira que podiam”.

Ruy também valorizou o ponto conquistado na reestreia de Felipão no comando do Palmeiras e elogiou o time adversário. “A gente tem que valorizar esse ponto, a gente jogou contra um gigante do nosso futebol”, disse o meia. “Agora a gente tem um confronto direto contra o Bahia lá em Salvador”.

Invicto com Adilson Batista no banco de reservas, o América tenta estender sua invencibilidade para quatro jogos diante do Bahia, adversário da próxima rodada. A partida, em Salvador, será às 19 horas (de Brasília) do próximo sábado. A equipe mineira não tem compromisso no decorrer da semana.