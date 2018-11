Confiante, Givanildo acredita em reação imediata do América-MG

Apresentado na tarde desta segunda-feira, no CT Lanna Drumond, Givanildo Oliveira dará início a sua quinta passagem pelo América-MG. O profissional retorna ao Coelho depois de dois anos e cinco meses em busca do objetivo da permanência na Série A, com um contrato válido até o fim da temporada 2018.

Com grande conquistas como a Série B de 1997, Série C de 2009 e o Campeonato Mineiro de 2016, além do acesso à Série A em 2015, Givanildo tem o desafio de conquistar a permanência na primeira divisão com o clube mineiro. O treinador mostrou confiança para buscar a reação imediata na elite nacional.

“Quando você passa em um lugar em que, além das vitórias, houve também amizade, você acaba voltando um dia. Ainda tenho esperança, garra e mais alguns anos para trabalhar. Aceitei o convite do Salum com muita alegria e nem discuti parte financeira. O que o Salum ofereceu, já aceitei. Sei da dificuldade do momento, todos nós sabemos. São cinco jogos, mas espero que já aconteça uma grande vitória neste primeiro jogo para que possamos tirar o América desta situação”, declarou Givanildo, que acumula 235 jogos, com 114 vitórias, 63 empates e 58 derrotas no América.

O treinador deixou um recado de otimismo para a torcida americana e ressaltou a importância da confiança ser mantida até o fim. “Posso dizer que, se aceitei o trabalho, acredito. Não viria aqui se não acreditasse. Eu vim e estou totalmente disposto a batalhar, lutar junto com eles para sairmos dessa situação”, afirmou o técnico.

Marcus Salum, presidente do Conselho de Administração do América, reforçou o otimismo na concretização do sonho da permanência na Série A e destacou sua confiança de longa data no técnico Givanildo.

“Tenho muito prazer de receber de volta o Givanildo Oliveira, que é nosso eterno treinador, com quem já trabalhei três vezes. Trata-se de uma pessoa na qual tenho extrema confiança e respeito, pela capacidade que ele tem como técnico. Estamos em um ano que faz parte de um projeto em que vínhamos muito bem. Tivemos problemas e, agora, os problemas se apertaram. Porém, conversei com o Givanildo, fizemos uma proposta e ele aceitou. Fico triste por ser uma missão tão difícil, mas confio plenamente em sua capacidade”, concluiu o presidente Marcus Salum.