Inscrições para a 93ª edição da São Silvestre são abertas

Um dos maiores eventos esportivos do Brasil, a Corrida Internacional de São Silvestre terá sua 93ª edição no dia 31 de dezembro. As inscrições para a prova que percorre as ruas de São Paulo foram abertas nesta segunda-feira.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 24 de novembro. Contudo, caso o limite máximo de atletas seja atingido, que é de 30 mil, as vagas para a prova serão encerradas.

A São Silvestre oferece infraestrutura para o número oficial de inscritos com base nas regras da modalidade, como apoio médico, acessos, hidratação e lanches. Contudo, para quem não estiver escrito oficialmente (“pipocas”), não haverá recursos extras.

A Corrida Internacional de São Silvestre encerra o ano esportivo do Brasil e reúne atletas nacionais e internacionais. O percurso de 15 km passa por pontos turísticos da capital paulista. A largada acontece próximo ao número 2000 da Avenida Paulista, enquanto a chegada será no número 900, em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero.

O pelotão de elite feminino tem largada marcada para às 8h40 (de Brasília). Às 9 horas, saem o pelotão de elite masculino e os corredores em geral. Já os horários de saída dos atletas com deficiência e dos cadeirantes serão definidos posteriormente.

A Corrida Internacional de São Silvestre foi idealizada pelo jornalista Cásper Líbero em 1924 e completa, em 2017, 93 edições. A prova não foi interrompida mesmo com a Revolução Constitucionalista de 1932 e com a Segunda Guerra Mundial.