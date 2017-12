Corrida de São Silvestre divulga acessos à prova para inscritos

Com o objetivo de facilitar os acessos dos atletas oficialmente inscritos na 93ª Corrida Internacional de São Silvestre, o Comitê Organizador detalha como funcionarão as dinâmicas no dia 31 de dezembro. A largada será a partir das 8h20, será na Avenida Paulista, altura da rua Frei Caneca, e a chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero.

Desde a largada e até a dispersão pós prova, toda a estrutura montada tem como objetivo beneficiar o corredor oficial. A infraestrutura do evento é dimensionada para o número oficial de inscritos, cerca de 30 mil, não contemplando serviços a atletas sem inscrição (“pipocas”).

Os atletas oficialmente inscritos devem acessar a prova pela Rua São Carlos do Pinhal e Alameda Santos, chegando à largada pela Alameda Casa Branca, Rua Peixoto Gomide e Rua Ministro Rocha Azevedo, a partir das 6h. Haverá triagem para os corredores não inscritos e a organização pede, gentilmente, que estes não tentem chegar ao local.

Já a estação Trianon/Masp do Metro estará aberta e funcionando, mas não dará acesso ao evento. As ruas Padre João Manoel, Augusta, Haddock Lobo, Bela Cintra, bem como os acessos da Avenida Rebouças e da Dr. Arnaldo, não possibilitarão chegar à área de largada

Na chegada/dispersão, a partir da Rua Joaquim Eugênio de Lima até e Alameda Casa Branca, a triagem funcionará progressivamente das 5h até o término da prova no do dia 31. Haverá postos de triagem para orientar que apenas os atletas inscritos tenham acesso ao lanche, medalha e hidratação.

O Comitê Organizador pede gentilmente que atletas sem inscrição não compareçam, pois não há como dimensionar os serviços extras e o consumo excessivo pode gerar a falta de serviços e hidratação para os inscritos. E destaca que essas dinâmicas estão sendo implantadas para melhor atender aos atletas oficiais.

Números

Para atender aos 30 mil atletas inscritos, a prova conta com números expressivos. Serão duas mil pessoas no staff, 200 profissionais de área médica, com 29 ambulâncias, todas com UTI. O Posto Médico será instalado na Alameda Campinas com Avenida Paulista, sentido Centro, portanto o quarteirão entre Paulista e São Carlos do Pinhal estará interditado.

Serão utilizadas 4.000 grades, 20 toneladas de gelo e 700 mil copos de água, distribuídos por seis postos de hidratação ao longo do percurso e um na chegada. Todos os postos terão sinalização orientando que a água é para o uso exclusivo de atletas oficialmente inscritos. Os ônibus guarda-volumes ficarão posicionados atrás do MASP.

O evento ainda conta o apoio de todos os órgãos públicos, com Polícia Militar, Guarda Municipal Civil, CET, Prefeitura Regional da Sé, Secretaria de Esportes da Prefeitura de São Paulo, entre outros.

Entrega de kits

Encerradas as inscrições, agora os corredores da São Silvestre devem focar na retirada de kit e chip. A entrega do kit e chip será nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, das 9h às 19h, e no dia 30, das 9h às 16h, no Ginásio Mauro Pinheiro, localizado na Rua Abílio Soares, 1300, no Ibirapuera. Os organizadores solicitam aos inscritos de São Paulo e cidades próximas que façam a retirada o mais cedo possível, deixando a véspera para os atletas do Interior e de outros estados. Não haverá entrega no dia da corrida, nem após a prova.