95ª Corrida Internacional de São Silvestre abre inscrições

A 95ª Corrida Internacional de São Silvestre, programada para o dia 31 de dezembro fechando o ano esportivo nacional, está com inscrições abertas. A mais tradicional e importante corrida de rua da América Latina, que percorrerá 15 km pela capital paulista, receberá inscrições até o dia 22 de novembro, ou até que o limite de atletas seja atingido. As inscrições deverão ser feitas pelo site oficial, e a Comissão Organizadora destaca que a inscrição é pessoal e intransferível, não havendo possibilidade de transferência para outro atleta.

A programação de largadas no dia 31 começará mais cedo, a partir às 7h25, com a largada das categorias Cadeirantes e Cadeirantes com Guia. Em seguida, a partir das 7h40, será a vez da Elite feminino, ficando para as 8h05min a Elite masculino, Pelotão C e Pelotão Geral.

Os principais nomes do país e destaques do exterior participarão do evento, além de inúmeros amadores que fazem a grande festa do evento. Idealizada pelo jornalista Cásper Líbero no ano de 1925, a prova chega à sua 95ª edição sem interrupção. Ela foi realizada até mesmo durante a Revolução Constitucionalista de 1932 e a II Guerra Mundial.

A infraestrutura do evento é dimensionada para o número oficial de inscritos, cerca de 35 mil, não contemplando serviços a atletas sem inscrição (“pipocas”). Serão sete postos de água, com volume para atender somente aos participantes oficiais. Como consta em regulamento, não haverá serviços extras e hidratação excedente para atletas sem inscrição.

A entrega de kits acontecerá entre 27 e 30, durante a EXPO Atleta, que acontecerá m ais uma vez no Palácio de Convenções do Anhembi (Halls Nobres 2 e 3), na Zona Norte de São Paulo, localizado na Avenida Olavo Fontoura, 1.209, Santana. A programação ficou assim: nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, das 9h às 20h, e no dia 30 de dezembro de 2018, das 9h às 16h. Não haverá entrega de kits no dia da prova nem mesmo após a mesma, conforme regulamento.

Acessos

A 95ª Corrida de São Silvestre terá um esquema especial de acesso à largada e chegada, visando assegurar mais facilidade aos atletas oficialmente inscritos, e informar ao público que pretende acompanhar a corrida. Este esquema será ampliado em relação ao ano passado em infraestrutura e em tempo com a intenção de bloquear ainda mais os pipocas e privilegiar os inscritos. No período das 5h às 10h serão permitidos apenas atletas com número de peito em seus respectivos acessos.

Todas as áreas serão restritas a corredores oficialmente inscritos e usuários locais. Não será permitida a presença de acompanhantes ou carrinhos e outros itens que não fazem parte do evento.

O Comitê Organizador pede gentilmente que atletas sem inscrição não compareçam, pois não há como dimensionar os serviços e o consumo excessivo pode gerar a falta de serviços e hidratação para os inscritos. E destaca que essas dinâmicas estão sendo implantadas para melhor atender aos atletas inscritos oficialmente.

Percurso

O percurso de 15 km passa por alguns dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo, com largada na Avenida Paulista, próximo ao número 2000, e chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, também na Avenida Paulista, 900.

Largada – Av. Paulista x Rua Augusta

Av. Dr. Arnaldo

Rua Maj. Natanael

Rua Des. Paulo Passalaqua

Av. Pacaembu

Viaduto Gal. Olímpio Silveira: passagem

Av. Dr. Abrahão Ribeiro

Av. Norma Giannotti

Av. Rudge

Viaduto Orlando Murgel

Av. Rio Branco

Av. Ipiranga

Av. São João

Al. Barão de Limeira

Av. Duque de Caxias

Rua Rego Freitas

Rua Gal. Jardim

Rua Bento Freitas

Largo do Arouche

Av. Vieira de Carvalho

Praça da República

Av. Ipiranga

Av. São João

Rua Cons. Crispiniano

Praça Ramos de Azevedo

Rua Xavier de Toledo

Viaduto Nove de Julho

Viaduto Jacareí

Rua Santo Amaro: troca de mão

Rua Maria Paula

Av. Brig. Luis Antônio

Av. Paulista

Chegada: Av. Paulista, 900

Mais informações no site oficial, www.saosilvestre.com.br

A 95ª Corrida Internacional de São Silvestre é uma propriedade da Fundação Cásper Líbero/FCL, realização do site Gazeta Esportiva, com transmissão exclusiva TV Gazeta e da TV Globo. Apoio especial do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura da Cidade de São Paulo. A supervisão técnica é da IAAF, CBAt, FPA e AIMS e a organização técnica da Yescom.