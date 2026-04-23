Super Challenge Interlagos da TCR terá transmissão da Gazeta direto do autódromo

Neste domingo, a partir das 14 horas (de Brasília), será realizada a Super Challenge Interlagos, da TCR. Você pode assistir à prova na Gazeta, que transmite o evento diretamente do Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A edição especial marca uma etapa com formato diferenciado, disputada em duplas e com corrida de uma hora de duração, exigindo estratégia de pit stop e revezamento entre os pilotos.

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O grid contará com a participação de pilotos com títulos em diferentes categorias do automobilismo, incluindo campeões da Stock Car Pro Series, do Campeonato Uruguaio de Super Turismo, do Turismo Carretera e do TCR Europe. Também estão confirmados Leonel Pernía e Nelson Piquet Jr., campeões da TCR South America e da TCR Brasil, respectivamente.

A programação do evento começa na sexta-feira, com os treinos livres, e segue no sábado com as sessões classificatórias, que definem o grid de largada para a corrida principal.

No domingo, a prova terá largada às 14h e será transmitida ao vivo pela Gazeta. A corrida terá duração de 58 minutos e mais uma volta.

A etapa em Interlagos é a terceira do calendário 2026 e reúne pilotos da América do Sul em uma das principais categorias de turismo do continente, com disputas simultâneas válidas para os campeonatos da TCR South America e da TCR Brasil.