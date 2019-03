Newgarden vence etapa da Indy em Saint Petersburg; Leist abandona

A primeira corrida da temporada 2019 da Fórmula Indy foi disputada neste domingo, em Saint Petersburg. Após largar em segundo lugar, o norte-americano Josef Newgarden venceu a corrida. O neozelandês Scott Dixon e o australiano Will Power completam o pódio.

Um destaque negativo fica com pelo desempenho de Matheus Leist. Na pista onde brilhou no ano passado, o brasileiro precisou abandonar a prova após um acidente causado por Ed Jones.

O piloto da equipe Carpenter bateu forte no muro e seu carro ficou posicionado na saída de curva, onde Leist, que vinha logo atrás, acabou acertando a roda traseira de Jones. Faltaram centímetros para o gaúcho escapar, mas o choque acabou danificando sua roda esquerda traseira e com isso ele também teve que abandonar a primeira etapa da temporada 2019 da Indy.

“Vinha bem junto do carro a minha frente e não vi o carro do Ed Jones e, quando fui desviar, a traseira do carro acabou encostando no pneu dele e colocou fim para minha corrida. Infelizmente, estava no lugar errado na hora errada”, afirmou o piloto, que foi campeão da F3 Inglesa em 2016.

Com o resultado de Saint Petersburg, Newgarden começa na liderança do campeonato, com 53 pontos. Seguido por Scott Dixon, com 40, Will Power, com 37 e Felix Rosenqvist, com 33. Os brasileiros Kanaan e Leist estão na 15ª e na 22ª posição, respectivamente.

A próxima etapa da Indy será daqui a duas semanas, disputando pela primeira vez no Circuito das Americas, em Austin, no Texas.