Lorenzo dispara contra estilo de Zarco: “Parece vídeo game”

Apesar de assumir a ponta durante o início do Grande Prêmio do Japão e terminar apenas em sexto, não foi isso que mais incomodou Jorge Lorenzo durante a corrida. Após o final da prova, o espanhol da Ducati não mediu críticas ao estilo de pilotagem de Zohann Zarco, da Tech 3 Yamaha, o que o teria prejudicado.

“Não foi a primeira vez que eu tive um contato com Zarco neste ano. Ele é muito agressivo ultrapassando, acho que até demais. Parece igual quando você joga vídeo game. Ele sente que não há nenhum piloto na frente, pois ele entra na sua linha e não se importa”, disse ao Autosport.com.

Inclusive, Lorenzo pretende levar as reclamações a diante, já que o tricampeão da MotoGP acredita que a atitude de Zarco pode causar problemas no futuro. Além disso, o espanhol revelou que o francês não acha que tenha passado dos limites.

“Gostaria de falar com a Comissão de Segurança para ver o que se pode fazer, porque, para mim, algo pode acontecer no futuro. Ele não percebe que é muito agressivo. Fui falar com ele no final da corrida e ele não achava que tinha feito algo errado”, finalizou Jorge.

Em sua primeira temporada com a Ducati, Lorenzo é o sétimo no Mundial de pilotos, com 116 pontos conquistados. A próxima corrida do campeonato de 2017 da MotoGP acontece no dia 22 de outubro, em Phillip Island, na Austrália. O espanhol venceu lá em 2013, pela Yamaha.