Usain Bolt iniciará Grande Prêmio dos Estados Unidos

O Grande Prêmio de Fórmula 1 de Austin, nos Estados Unidos, será recheado de astros e estrelas. O último nome confirmado foi o do oito vezes campeão olímpico, Usain Bolt. O ex-atleta será responsável por dar o sinal para que os pilotos realizem a volta de apresentação da 17ª etapa da temporada, que acontece no próximo domingo.

O “raio” também pegará carona com o líder do campeonato, Lewis Hamilton, em uma volta rápida pelo Circuito das Américas a bordo de uma Mercedes de rua, duas horas ante do início da corrida.

Além do jamaicano, o GP das Américas já confirmou dois shows com Justin Timberlake, no sábado, e Stevie Wonder, no domingo. Além das cheerleaders do time de basquete Dallas Cowboys e uma apresentação especial dos pilotos no grid de largada, feita por Michael Buffer, locutor das lutas de boxe realizadas em Las Vegas.

“Os Estados Unidos é, sem dúvida, o país em que eventos esportivos são visto como entretenimento que vai além da pura disputa esportiva. Nós queremos ultrapassar os limites entre esporte e show, tornando a Fórmula 1 um evento único, sendo uma experiência inesquecível a cada minuto”, afirmou Sean Bratches, diretor comercial da categoria.