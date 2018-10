A uma bandeirada do título: Lewis Hamilton pode ser penta neste domingo

Lewis Hamilton está prestes a fazer história na Fórmula 1. Líder do Campeonato Mundial, o britânico precisa de pouco para conquistar seu pentacampeonato da principal categoria de automobilismo neste domingo. Depois de ter o título adiado no último fim de semana pela vitória de Kimi Raikkonen, o piloto da Mercedes pode enfim levar o troféu no Grande Prêmio do México.

O quinto título pode vir exatamente depois de 10 anos do primeiro. Em 2008, Hamilton sagrou-se campeão em Interlagos com um ponto de vantagem para Felipe Massa. Na época com 23 anos, o britânico fazia apenas sua segunda temporada na F1, sendo que na primeira, já havia sido vice-campeão.

Caso confirme o favoritismo e garanta o troféu, Hamilton irá entrar para um grupo restrito da categoria: ele pode deixar para trás Alain Prost e o próprio Sebastian Vettel, igualando ninguém menos que Juan Manuel Fangio e tendo à sua frente apenas Michael Schumacher, com sete títulos. (Arte: Gazeta Esportiva)

Tetracampeonato regado à nachos e tequila: relembre o GP do México de 2017

No ano passado, a corrida mexicana foi disputada no dia 29 de outubro e teve como grande vencedor, Max Verstappen. Apesar do nono lugar, Lewis Hamilton selou seu o quarto título da Fórmula 1, o terceiro pela Mercedes, frustando e igualando os campeonatos de Sebastian Vettel, que chegou em quarto.

A largada foi recheada de emoções. Após conquistar a pole position, o alemão da Ferrari não conseguiu manter a primeira colocação por muito tempo, já que Verstappen foi para cima e assumiu a ponta. Na sequência, tentando se aproveitar, Hamilton foi para cima de Vettel e os dois acabaram se tocando e tiveram que ir para os boxes.

Enquanto o alemão precisou trocar o bico do carro, o britânico teve o pneu traseiro direito furado. Dessa maneira, os dois líderes do campeonato caíram para as últimas posições. Vettel tratou de se recuperar rapidamente e fez uma ótima corrida, mas não foi suficiente, já que, com o nono lugar do britânico, o alemão precisava da vitória. Por sua vez, Lewis chegou a ter problemas no carro durante a corrida, mas superou as adversidades e garantiu o quarto título de forma antecipada.

Veja fotos da corrida:

Os cálculos para o pentacampeonato

Hoje, Hamilton tem 346 pontos, 70 a mais que o vice-líder Sebastian Vettel. Depois da corrida do México, restarão apenas dois circuitos: Brasil e Abu Dhabi, tendo assim 50 pontos em jogo. Além disso, o britânico tem vantagem no critério de desempate por ter mais vitórias (9 a 5).

Assim, para o alemão se manter vivo na briga pelo título, levando a disputa pelo menos para São Paulo, ele precisa tirar 21 pontos de vantagem.

Dessa forma, Vettel precisa não só da vitória. como depende ainda da colocação do adversário. Se o alemão vencer e Hamilton terminar a prova da oitava colocação para baixo, o piloto da Ferrari segue com chances de título. Assim, caso ele vença, mas o britânico chegue em sétimo lugar ou mais, o campeonato mundial estará definido. Por fim, se Vettel for segundo, mesmo que o piloto da Mercedes abandone a prova, ele garante o título.

Confira programação do GP do México*:

Sexta-feira:

Treino livre 1 – 12h

Treino livre 2 – 16h

Sábado:

Treino livre 3 – 12h

Classificatório – 15h

Domingo:

Corrida: 15h10

*Todos no horário de Brasília