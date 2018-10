Verstappen volta a liderar segundo treino livre para o GP do México

No segundo treino livre para o Grande Prêmio do México, o piloto Max Verstappen foi novamente o mais rápido, na tarde desta sexta-feira, com 1min16s720. Assim como no primeiro treino, seu companheiro na Red Bull Racing, Daniel Ricciardo terminou na segunda colocação, com 1min16s873, e Carlos Sainz no top-3, com 1min17s953.

O holandês novamente voou na pista mexicana, mas teve problemas no motor do carro quando faltavam apenas 10 minutos para o fim da atividade. Seu carro precisou ser retirado da pista e o piloto abandonou o restante da sessão.

Brigando pelo título, o alemão Sebastian Vettel, com 1m17s954, foi melhor que Lewis Hamilton, com 1m18s100, e terminou em quarto, enquanto o britânico foi o sétimo.

Novamente a dupla da Renault surpreendeu e fez um excelente treino. Carlos Sainz foi, outra vez, o terceiro, com 1m17s953, enquanto Nico Hulkenberg fechou em quinto, anotando 1m18s046.

O terceiro treino livre será neste sábado, às 12h (de Brasília). No mesmo dia, o treino classificatório será realizado, às 15h (de Brasília). Já o Grande Prêmio de Fórmula 1 do México será no domingo, às 15h10 (de Brasília).